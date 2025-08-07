Яблуні більше ніколи не хворітимуть і рясно родитимуть кожного року: ось що треба зробити восени

Осінь — це вирішальний період для кожного садівника. Саме в цей час закладається фундамент урожаю яблук на наступний рік. І якщо провести кілька простих, але важливих дій, ваші яблуні будуть сильними, не хворітимуть і даватимуть рясний урожай великих та смачних плодів кожного сезону.

Глибоке прибирання саду. Почніть з ретельного прибирання опалого листя та плодів під деревами. У них зимують спори грибкових хвороб і шкідники. Все зібране краще спалити, а не класти в компост.

Обрізка сухих і хворих гілок. Видаліть сухі, пошкоджені та зайві гілки. Це покращує вентиляцію, зменшує ризик хвороб і полегшить доступ сонця до плодів у майбутньому сезоні.

Обробка від хвороб і шкідників. Після опадання листя проведіть профілактичне обприскування 5% розчином сечовини або 3% розчином мідного купоросу. Це знезаражує кору, знищує грибки та патогенні організми.

Білити стовбури потрібно не лише для естетики — це захист від морозів і шкідників. Склад розчину має бути таким: вапно, мідний купорос і клей ПВА для стійкості до вологи.

Глибокий полив перед заморозками. Якщо осінь суха, обов’язково глибоко полийте яблуні, не менше 4 відер води під кожне дерево. Це допоможе деревам легше перенести зимовий період.

Підживлення фосфорно-калійними добривами. Азот восени під забороною, а ось калій і фосфор — саме те, що потрібно. Вони зміцнюють кореневу систему і підвищують імунітет дерева до зимового холоду.