Ядерний удар та 27 років війни: "Нострадамус Америки" налякав моторошним пророцтвом до 2028 року

Ядерний вибух / © pexels.com

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Чоловік, якого називають «нострадамусом Америки», поділився тривожними передбаченнями на найближчі роки: за його словами, людство може зіткнутися з ядерними нападами, 27-річною війною та масштабним економічним крахом.

Про це повідомляє The Sun.

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Джон Хоґ присвятив багато років аналізу давніх текстів Мішеля де Ностра-Дам (знаного як Нострадамус) та видав низку книг на цю тему. Дослідник стверджує, що у власних прогнозах керується спадщиною покійного французького астролога.

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За словами Хоґа, загроза глобальної ядерної катастрофи зараз є значно ближчою, ніж будь-коли раніше. Окремо він оцінив і ймовірність радикальних військових кроків з боку Вашингтона.

«Трамп має 50 на 50 щодо здійснення ядерного удару по Ірану», — заявив «американський Нострадамус».

Дослідник переконаний, що період до 2028 року стане критичним випробуванням для всієї світової безпеки та економіки.

Раніше ми писали про те, що моторошне пророцтво Нострадамуса починає збуватися: його передбачення 500-річної давнини лякає. Цього разу прихильники його теорій вважають, що один із катренів, написаних майже 500 років тому, може стосуватися штучного інтелекту та можливих катастрофічних наслідків його розвитку.

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