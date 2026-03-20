- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 2 хв
Ягоди будуть дрібними і кислими: небезпечні сусіди для полуниці, про які мало хто знає
Правильне сусідство на грядці покращує смак полуниці, підвищує врожайність та захищає від захворювань.
Полуниця — досить вибаглива рослина. Під час її вирощування важливим є не лише належний догляд, а й правильні «сусіди». Адже це простий спосіб підвищити її врожайність без додаткових добрив і хімії. Водночас невдале сусідство може звести всі зусилля нанівець.
Що посадити біля полуниці, аби вона дала гарний урожай, а які культури краще садити подалі.
Полуниця дуже чуттєво реагує на «сусідів» по грядці. Деякі рослини можуть пригнічувати її ріст, забирати поживні речовини або навіть провокувати хвороби. Водночас є культури, які, навпаки, допомагають отримати щедрий і здоровий врожай.
Які рослини не варто садити біля полуниці
Картопля, томати, баклажани
Ці культури належать до родини пасльонових і мають спільні хвороби з полуницею. Зокрема, фітофтороз. Вони можуть заражати ягоду і виснажують ґрунт.
Капуста
Усі види капусти потребують багато поживних речовин, а тому вона соме забирати їх у полуниці. Через це ягоди можуть бути дрібними і менш соковитими.
Огірки
Ця культура дуже любить вологу і створює загущення. Це може призвести до розвитку грибкових захворювань у полуниці.
Малина
Має спільних шкідників із полуницею, тому їх сусідство підвищує ризик ураження.
Соняшник і топінамбур
Ці рослини сильно виснажують ґрунт і можуть затінювати полуницю.
Які рослини садити біля полуниці:
часник і цибуля — відлякують шкідників і захищають полуницю від грибкових захворювань;
петрушка - покращує смак ягід і також допомагає боротися зі шкідниками;
шпинат і салат - не конкурують за поживні речовини;
квасоля і горох збагачують ґрунт азотом, що позитивно впливає на ріст полуниці;
чорнобривці - відлякують шкідників і оздоровлюють ґрунт.
