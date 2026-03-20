ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
2 хв

Ягоди будуть дрібними і кислими: небезпечні сусіди для полуниці, про які мало хто знає

Правильне сусідство на грядці покращує смак полуниці, підвищує врожайність та захищає від захворювань.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Полуниця. / © Unsplash

Полуниця — досить вибаглива рослина. Під час її вирощування важливим є не лише належний догляд, а й правильні «сусіди». Адже це простий спосіб підвищити її врожайність без додаткових добрив і хімії. Водночас невдале сусідство може звести всі зусилля нанівець.

Що посадити біля полуниці, аби вона дала гарний урожай, а які культури краще садити подалі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Полуниця дуже чуттєво реагує на «сусідів» по грядці. Деякі рослини можуть пригнічувати її ріст, забирати поживні речовини або навіть провокувати хвороби. Водночас є культури, які, навпаки, допомагають отримати щедрий і здоровий врожай.

Які рослини не варто садити біля полуниці

Картопля, томати, баклажани

Ці культури належать до родини пасльонових і мають спільні хвороби з полуницею. Зокрема, фітофтороз. Вони можуть заражати ягоду і виснажують ґрунт.

Капуста

Усі види капусти потребують багато поживних речовин, а тому вона соме забирати їх у полуниці. Через це ягоди можуть бути дрібними і менш соковитими.

Огірки

Ця культура дуже любить вологу і створює загущення. Це може призвести до розвитку грибкових захворювань у полуниці.

Малина

Має спільних шкідників із полуницею, тому їх сусідство підвищує ризик ураження.

Соняшник і топінамбур

Ці рослини сильно виснажують ґрунт і можуть затінювати полуницю.

Які рослини садити біля полуниці:

  • часник і цибуля — відлякують шкідників і захищають полуницю від грибкових захворювань;

  • петрушка - покращує смак ягід і також допомагає боротися зі шкідниками;

  • шпинат і салат - не конкурують за поживні речовини;

  • квасоля і горох збагачують ґрунт азотом, що позитивно впливає на ріст полуниці;

  • чорнобривці - відлякують шкідників і оздоровлюють ґрунт.

Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie