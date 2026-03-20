Ягоди будуть дрібними і кислими: небезпечні сусіди для полуниці, про які мало хто знає

Полуниця — досить вибаглива рослина. Під час її вирощування важливим є не лише належний догляд, а й правильні «сусіди». Адже це простий спосіб підвищити її врожайність без додаткових добрив і хімії. Водночас невдале сусідство може звести всі зусилля нанівець.

Що посадити біля полуниці, аби вона дала гарний урожай, а які культури краще садити подалі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Полуниця дуже чуттєво реагує на «сусідів» по грядці. Деякі рослини можуть пригнічувати її ріст, забирати поживні речовини або навіть провокувати хвороби. Водночас є культури, які, навпаки, допомагають отримати щедрий і здоровий врожай.

Які рослини не варто садити біля полуниці

Картопля, томати, баклажани

Ці культури належать до родини пасльонових і мають спільні хвороби з полуницею. Зокрема, фітофтороз. Вони можуть заражати ягоду і виснажують ґрунт.

Капуста

Усі види капусти потребують багато поживних речовин, а тому вона соме забирати їх у полуниці. Через це ягоди можуть бути дрібними і менш соковитими.

Огірки

Ця культура дуже любить вологу і створює загущення. Це може призвести до розвитку грибкових захворювань у полуниці.

Малина

Має спільних шкідників із полуницею, тому їх сусідство підвищує ризик ураження.

Соняшник і топінамбур

Ці рослини сильно виснажують ґрунт і можуть затінювати полуницю.

Які рослини садити біля полуниці:

часник і цибуля — відлякують шкідників і захищають полуницю від грибкових захворювань;

петрушка - покращує смак ягід і також допомагає боротися зі шкідниками;

шпинат і салат - не конкурують за поживні речовини;

квасоля і горох збагачують ґрунт азотом, що позитивно впливає на ріст полуниці;

чорнобривці - відлякують шкідників і оздоровлюють ґрунт.

