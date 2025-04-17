Ягоди будуть дрібними та кислими: чим не можна підживлювати малину

Чим не можна підживлювати малину / © Associated Press

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Малинові кущі досить вибагливі, тому за ними треба правильно доглядати, щоб отримати з них великі й солодкі ягоди. Їх необхідно правильно підживлювати, щоб не загубити майбутній урожай. Є такі добрива, які в жодному разі не можна вносити навесні, інакше ягоди будуть дрібними й кислими чи взагалі зав’язі може не бути. Розповідаємо, чим не можна підживлювати малину, а які добрива будуть для кущів найкращими.

Які добрива не можна використовувати для підживлення малини

Азотні добрива треба вносити з обережністю навесні, бо вони підвищують кислотність ґрунту. А восени ними взагалі не можна підживлювати кущі. Таке підживлення провокує ріст нових пагонів, що призведе до загибелі культури, коли вдарять морози.

Калійні добрива, які містять хлор. Малина дуже погано сприймає цю речовину, тому від такого підживлення краще відмовитися, інакше кущі засохнуть.

Суміш мінеральних та органічних добрив. Не можна вносити разом таке підживлення. Треба витримати інтервал у 10-15 днів, якщо ви внесли якесь одне із цих добрив. Інакше ягоди виростуть дрібними та несмачними або зав’язь просто осипатиметься.

Якими добривами треба підживлювати малину навесні

Настій коров’яку або кінського гною. Щоб приготувати підживлення для малини, треба заповнити гноєм одну третю частину відра і залити доверху водою. Накрийте відро кришкою та поставте настоюватися в тепле місце на сім днів. Необхідно кожного дня перемішувати настій. Через тиждень добриво можна розводити водою у пропорції 1:10 відповідно й поливати малину з розрахунку відро на 1 м2.

Перегній. Якщо є перегній, який пролежав рік і більше, його можна розсипати поміж кущами з розрахунку відро на 1 м2 і перемішати з землею. Важливо знати: не можна підживлювати малину свіжим гноєм, бо він перегниватиме і виділятиме велику кількість тепла, яке просто спалить коріння. Окрім того, гній приваблюватиме шкідників, які живуть в землі.

Експерти говорять, що малину краще «недогодувати», ніж «перегодувати», бо надлишок добрив може обпалити кореневу систему культури. Малинник може засихати, зав’язь обсипатиметься і врожаю не буде.