- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 210
- Час на прочитання
- 2 хв
Ягоди будуть великими та солодкими: лише підживіть малину у квітні цим домашнім розчином
Які найкращі добрива для малини: захищають від хвороб і в рази підвищують урожайність кущів.
Квітень — ключовий місяць для малини. Саме в цей період закладається майбутній урожай: формуються пагони, активізується коренева система і рослина потребує максимум поживних речовин. Якщо вчасно підживити кущі правильними розчинами, ягоди виростуть не лише великими, а й значно солодшими. І для цього не обов’язково купувати дорогі добрива, ефективні засоби можна приготувати вдома.
Чим підживити малину навесні: найкращі добрива
Дріжджова підкормка для швидкого зростання. Один із найдієвіших варіантів — звичайні пекарські дріжджі. Для приготування потрібно розчинити 10 г сухих дріжджів і 2 столові ложки цукру в 10 літрах теплої води, настояти кілька годин і полити малину під корінь. Такий розчин стимулює ріст пагонів, активізує мікрофлору ґрунту, покращує засвоєння поживних речовин. Уже через кілька днів кущі виглядатимуть більш міцними і живими.
Зольний настій для солодких ягід. Деревна зола — джерело калію, який відповідає за смак і розмір ягід. Для настою потрібно взяти склянку золи на 10 літрів води, настояти добу і поливати під кущ. Це підживлення покращує цукристість ягід, зміцнює рослину, захищає від деяких хвороб.
Трав’яний настій — природне комплексне добриво. Ще один ефективний варіант — настій із бур’янів (кропива, кульбаба). Зелену масу заливають водою і залишають бродити на 5 днів. Перед використанням розводять у пропорції 1:10. Такий розчин містить азот і мікроелементи, які забезпечують активне зростання і здоровий вигляд рослини.
Бананове підживлення для калію. Шкірки бананів можна залити водою і настояти кілька днів. Отриманим розчином поливають малину. Це простий спосіб додати калій, який сприяє формуванню великих і соковитих ягід.
Як правильно підживлювати малину
Підживлення варто проводити по вологому ґрунту, щоб не пошкодити коріння.
Не варто змішувати всі розчини одночасно — краще чергувати їх із інтервалом у 10 днів.
Також важливо не перевищувати концентрацію, адже надлишок поживних речовин може нашкодити рослині.
Окрім підживлення, варто розпушити ґрунт і прибрати старі або слабкі пагони. Це покращить доступ повітря і дозволить рослині краще засвоювати поживні речовини.
Полив також має значення: малина любить вологу, але без застою води.