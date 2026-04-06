ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
2 хв

Ягоди будуть великими та солодкими: лише підживіть малину у квітні цим домашнім розчином

Які найкращі добрива для малини: захищають від хвороб і в рази підвищують урожайність кущів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим підживити малину навесні

Чим підживити малину навесні / © Unsplash

Квітень — ключовий місяць для малини. Саме в цей період закладається майбутній урожай: формуються пагони, активізується коренева система і рослина потребує максимум поживних речовин. Якщо вчасно підживити кущі правильними розчинами, ягоди виростуть не лише великими, а й значно солодшими. І для цього не обов’язково купувати дорогі добрива, ефективні засоби можна приготувати вдома.

Чим підживити малину навесні: найкращі добрива

  1. Дріжджова підкормка для швидкого зростання. Один із найдієвіших варіантів — звичайні пекарські дріжджі. Для приготування потрібно розчинити 10 г сухих дріжджів і 2 столові ложки цукру в 10 літрах теплої води, настояти кілька годин і полити малину під корінь. Такий розчин стимулює ріст пагонів, активізує мікрофлору ґрунту, покращує засвоєння поживних речовин. Уже через кілька днів кущі виглядатимуть більш міцними і живими.

  2. Зольний настій для солодких ягід. Деревна зола — джерело калію, який відповідає за смак і розмір ягід. Для настою потрібно взяти склянку золи на 10 літрів води, настояти добу і поливати під кущ. Це підживлення покращує цукристість ягід, зміцнює рослину, захищає від деяких хвороб.

  3. Трав’яний настій — природне комплексне добриво. Ще один ефективний варіант — настій із бур’янів (кропива, кульбаба). Зелену масу заливають водою і залишають бродити на 5 днів. Перед використанням розводять у пропорції 1:10. Такий розчин містить азот і мікроелементи, які забезпечують активне зростання і здоровий вигляд рослини.

  4. Бананове підживлення для калію. Шкірки бананів можна залити водою і настояти кілька днів. Отриманим розчином поливають малину. Це простий спосіб додати калій, який сприяє формуванню великих і соковитих ягід.

Як правильно підживлювати малину

  • Підживлення варто проводити по вологому ґрунту, щоб не пошкодити коріння.

  • Не варто змішувати всі розчини одночасно — краще чергувати їх із інтервалом у 10 днів.

  • Також важливо не перевищувати концентрацію, адже надлишок поживних речовин може нашкодити рослині.

  • Окрім підживлення, варто розпушити ґрунт і прибрати старі або слабкі пагони. Це покращить доступ повітря і дозволить рослині краще засвоювати поживні речовини.

  • Полив також має значення: малина любить вологу, але без застою води.

Дата публікації
Кількість переглядів
210
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie