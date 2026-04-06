Ягоди будуть великими та солодкими: лише підживіть малину у квітні цим домашнім розчином

Квітень — ключовий місяць для малини. Саме в цей період закладається майбутній урожай: формуються пагони, активізується коренева система і рослина потребує максимум поживних речовин. Якщо вчасно підживити кущі правильними розчинами, ягоди виростуть не лише великими, а й значно солодшими. І для цього не обов’язково купувати дорогі добрива, ефективні засоби можна приготувати вдома.

Дріжджова підкормка для швидкого зростання. Один із найдієвіших варіантів — звичайні пекарські дріжджі. Для приготування потрібно розчинити 10 г сухих дріжджів і 2 столові ложки цукру в 10 літрах теплої води, настояти кілька годин і полити малину під корінь. Такий розчин стимулює ріст пагонів, активізує мікрофлору ґрунту, покращує засвоєння поживних речовин. Уже через кілька днів кущі виглядатимуть більш міцними і живими.

Зольний настій для солодких ягід. Деревна зола — джерело калію, який відповідає за смак і розмір ягід. Для настою потрібно взяти склянку золи на 10 літрів води, настояти добу і поливати під кущ. Це підживлення покращує цукристість ягід, зміцнює рослину, захищає від деяких хвороб.

Трав’яний настій — природне комплексне добриво. Ще один ефективний варіант — настій із бур’янів (кропива, кульбаба). Зелену масу заливають водою і залишають бродити на 5 днів. Перед використанням розводять у пропорції 1:10. Такий розчин містить азот і мікроелементи, які забезпечують активне зростання і здоровий вигляд рослини.