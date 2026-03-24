- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 156
- Час на прочитання
- 2 хв
Ягоди нікуди буде подіти: чим підживити полуницю навесні, щоб зібрати рясний урожай солодких плодів
Щедрий урожай полуниці — це результат правильного весняного догляду. Якщо дати рослинам хороший старт, вони віддячать рясним плодоношенням.
Весна — ключовий період для полуниці. Саме в цей час закладається майбутній урожай: розмір ягід, їхня солодкість і кількість. Багато городників недооцінюють значення весняного підживлення, а дарма, адже правильні добрива здатні буквально оживити кущі після зими і дати неймовірний результат.
Чому весняне підживлення таке важливе для кущів полуниці
Після зими полуниця виснажена і потребує відновлення. Якщо дати їй правильне живлення на старті, рослина:
швидше нарощує листя;
формує більше квітконосів;
дає великі та солодкі ягоди.
Головне, не просто підживити, а зробити це правильно і вчасно.
Яке найкраще підживлення для полуниці навесні
Перегній або компост. Це базове добриво для полуниці. Воно покращує структуру ґрунту, утримує вологу, забезпечує тривале живлення. Достатньо розкласти тонкий шар навколо кущів.
Деревний попіл. Незамінний для формування солодких ягід. Попіл містить калій, підвищує цукристість плодів, зміцнює рослини. Його можна розсипати під кущами або розчинити у воді для поливу.
Дріжджове підживлення. Популярний народний метод, який стимулює зростання кущів. Дріжджі активізують мікрофлору ґрунту, сприяють розвитку коренів, покращують засвоєння поживних речовин. Важливо використовувати таке підживлення нечасто — до двох разів за сезон.
Настій кропиви. Природне джерело азоту та мікроелементів. Такий настій стимулює зростання зеленої маси, підвищує імунітет рослин, допомагає формувати сильні кущі.
Комплексне мінеральне добриво. Коли з’являються бутони, важливо додати калій і фосфор, саме вони відповідають за врожай і смак ягід.