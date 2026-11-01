Як 65 холодильників: стало відомо, який побутовий прилад споживає найбільше електроенергії

Споживання електрики / © pexels.com

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Електрична духовка під час роботи може споживати стільки ж миттєвої потужності, скільки 65 холодильників. Цей прилад є на багатьох кухнях, а зменшити витрати на електроенергію допоможуть кілька простих змін у звичках приготування їжі.

Про це пише radiotrek.

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Чому електрична духовка споживає багато енергії

Потужність електричних духовок зазвичай становить від 2000 до 5000 Вт. Для порівняння, компресор холодильника під час роботи може споживати приблизно 40 Вт. Отже, духовка потужністю 2600 Вт за показником миттєвої потужності дорівнює 65 таким компресорам, увімкненим одночасно.

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Однак це не означає, що духовка за один сеанс витрачає стільки ж електроенергії, скільки 65 холодильників. Важливо розрізняти потужність приладу та загальну кількість спожитої електроенергії.

Холодильник підключений до мережі цілодобово, але його компресор працює циклічно — вмикається та вимикається залежно від температури всередині. Духовка ж потребує значної потужності передусім для нагрівання та підтримання заданої температури під час приготування.

Фактичні витрати залежать від моделі техніки, обраного температурного режиму, тривалості роботи та частоти використання. Деякі духовки також споживають електроенергію в режимі очікування, наприклад, для живлення годинника або дисплея.

Як заощадити електроенергію під час користування духовкою

Щоб зменшити споживання електроенергії, не обов’язково відмовлятися від приготування їжі в духовці. Достатньо скоригувати кілька звичних дій.

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Готуйте кілька страв за один раз. Якщо це дозволяє рецепт, можна одночасно запікати кілька страв. Так не доведеться повторно нагрівати духовку для кожного приготування.

Не відчиняйте дверцята без потреби. Кожне відкривання призводить до втрати тепла. Щоб знову досягти потрібної температури, приладу доводиться витрачати додаткову енергію.

Використовуйте залишкове тепло. У деяких випадках духовку можна вимкнути за кілька хвилин до завершення приготування. Страва продовжить готуватися завдяки теплу, яке зберігається всередині. Водночас цей спосіб підходить не для всіх рецептів.

Перевірте споживання в режимі очікування. Деякі моделі продовжують живити електронний годинник або дисплей навіть після завершення приготування. Якщо інструкція виробника це дозволяє, духовку можна від’єднувати від мережі, коли вона не використовується.

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Які ще прилади споживають електроенергію після вимкнення

Духовка — не єдиний побутовий пристрій, який може використовувати електроенергію в режимі очікування. До мережі часто залишають підключеними телевізори, зарядні пристрої та іншу техніку.

Обсяг такого споживання залежить від конкретної моделі та її режиму роботи. Тому не кожен пристрій, який залишається в розетці, створює значні додаткові витрати.

Якщо техніка не потрібна, її можна від’єднати від мережі за умови, що це безпечно та не суперечить інструкції виробника.

Навіть невеликі зміни у використанні побутових приладів допомагають раціональніше споживати електроенергію. Водночас оцінювати витрати варто не лише за потужністю техніки, а й за тим, скільки часу вона працює.

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