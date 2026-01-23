Як безпечно користуватися генератором під час відключень і не наражати на ризик себе та сусідів

Генератор / © Фото з відкритих джерел

Під час блекаутів електрогенератори стають порятунком, але їхнє неправильне використання може становити загрозу як для власника, так і для людей навколо. Генератор — це пристрій підвищеної небезпеки, тому нехтування інструкціями може спричинити отруєння чадним газом, пожежу або ураження струмом.

ТСН.ua зібрав поради ДСНС, які допоможуть мінімізувати ризики.

Рятувальники закликають купувати лише сертифіковані моделі та суворо дотримуватися вимог виробника. Неправильно встановлений або під’єднаний агрегат створює небезпеку не лише для власників житла, а й для сусідів.

Де встановлювати генератор

Генератор має працювати винятково на вулиці — бажано під навісом або в окремому технічному приміщенні з якісною вентиляцією. Безпечна відстань від будівель, машин, вікон та інших об’єктів — не менше 6 метрів.

Біля суцільної негорючої стіни без вікон допускається монтаж на відстані від 1 метра. Агрегат повинен стояти на рівній, надійній поверхні.

«Будь-яке пошкодження електричних провідників або обладнання повинно бути усунуто негайно», — зазначають рятувальники.

Як правильно підключати генератор

Монтаж і підключення має виконувати фахівець-електрик. Перед запуском варто перевірити потужність і технічні характеристики моделі.

Для власної безпеки рекомендується використовувати сухі гумові рукавички, взуття з гумовою підошвою, а за можливості — захисні окуляри та навушники.

Подовжувачі та кабелі мають бути справними й розрахованими на великі навантаження. Вилки електроприладів обов’язково повинні мати заземлення.

Правила експлуатації генератора

Перед запуском необхідно упевнитись у справності проводки, відсутності корозії на контактах, перекручувань чи торкання дротів гарячих поверхонь. Елементи генератора мають бути заземлені.

Не варто вмикати агрегат під час дощу, снігу або в умовах підвищеної вологості. Також слід уникати контакту з частинами, що обертаються.

Під час роботи потрібно контролювати технічний стан — у разі появи сторонніх звуків, підтікання палива чи мастила генератор слід негайно вимкнути та знеструмити.

Рекомендується робити технічні перерви — близько 30 хвилин після кожних п’яти годин безперервної роботи.

Зберігання пального

Паливо та мастильні матеріали потрібно тримати окремо — щонайменше за 10 метрів від житлових будівель і автомобілів. Для цього використовують спеціальні каністри, призначені для зберігання пального поза приміщеннями.

Найкраще місце — провітрювана зона під навісом з обмеженим доступом. У разі проливу пального його засипають піском і збирають у металеву тару.

Що робити при загорянні

У випадку пожежі необхідно одразу зателефонувати до ДСНС за номером 101, повідомити адресу, місце займання та наявність людей. Агрегат слід знеструмити та, якщо ситуація дозволяє, загасити полум’я первинними засобами: підійдуть вогнегасники класу В або щільна кошма.

Також потрібно викликати інші аварійні служби за потреби та зустріти рятувальників, щоб швидко провести їх до осередку загоряння.

Що категорично заборонено робити

розміщувати генератор у приміщеннях без вентиляції, підвалах або там, де перебувають люди;

заправляти агрегат під час роботи або поки двигун гарячий;

палити чи користуватися відкритим вогнем під час заправки;

змінювати конструкцію генератора;

об’єднувати кілька генераторів у ланцюг;

допускати дітей та тварин до обладнання;

змішувати різні види пального або мастила;

перевищувати допустиме навантаження.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як мінімізувати втрату зв’язку під час блекаутів.