Як безпечно та ефективно позбутися плісняви на стінах і стелі в квартирі

Як позбутися плісняви на стінах / © pexels.com

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На щастя, у більшості випадків позбутися грибка можна самостійно, використовуючи прості та доступні засоби — оцет або розчин хлорки. В Simply Maid розповіли про два перевірені методи, як безпечно видалити плісняву зі стін і стелі в домашніх умовах.

Чому з’являється пліснява на стінах і стелі

Пліснява виникає там, де є три умови:

підвищена вологість;

погана вентиляція;

тепло.

Найчастіші причини:

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конденсат на вікнах і стінах;

протікання даху або труб;

сушіння білизни в кімнаті;

відсутність витяжки у ванній;

промерзання кутів у квартирі.

Важливо: очищення плісняви без усунення причини призведе до її повторної появи.

Підготовка перед очищенням

Перед початком роботи обов’язково:

відкрийте вікна для провітрювання;

надіньте рукавички та маску;

захистіть меблі та підлогу;

уникайте вдихання спор.

Це важливо, адже під час очищення спори плісняви можуть потрапляти в повітря.

Метод 1: Оцет (найкраще для стін і стелі)

Оцет — один із найефективніших і найбезпечніших засобів для боротьби з пліснявою на пофарбованих стінах і стелі.

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Він проникає у поверхню та допомагає знищити грибок глибше, ніж звичайне поверхневе очищення.

Як використовувати:

Налийте білий оцет у розпилювач (можна розвести 1:1 з водою). Рясно нанесіть на уражену ділянку. Залиште на 1 годину. Протріть вологою ганчіркою. Добре висушіть поверхню.

Порада: для сильних уражень можна використовувати нерозведений оцет.

Метод 2: Розчин хлорки (для плитки та непористих поверхонь)

Хлорка ефективна на непористих поверхнях, таких як:

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кахель;

скло;

кераміка;

пофарбовані вологостійкі поверхні.

Як використовувати:

Змішайте 1 частину хлорки з 3–4 частинами води. Нанесіть губкою або ганчіркою. Акуратно протріть уражені ділянки. Дайте поверхні висохнути. Забезпечте хорошу вентиляцію.

Важливо: ніколи не змішуйте хлорку з оцтом — це небезпечно та утворює токсичний газ.

Що краще: оцет чи хлорка

Оцет — найкращий варіант для стін і стелі (пористі поверхні)

Хлорка — для плитки та ванної кімнати (непористі поверхні)

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Помилка більшості людей — використання хлорки на стінах. Вона лише «освітлює» пляму, але не завжди повністю усуває грибок у глибині.

Як запобігти повторній появі плісняви

Щоб грибок не повернувся:

регулярно провітрюйте приміщення;

використовуйте витяжку у ванній і кухні;

не сушіть білизну в кімнаті;

контролюйте рівень вологості;

усувайте протікання та конденсат;

відсувайте меблі від холодних стін.

FAQ

Як позбутися плісняви на стінах у квартирі?

Найкраще використовувати білий оцет або спеціальні протигрибкові засоби, ретельно обробити поверхню, дати їй висохнути та усунути причину підвищеної вологості.

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Чи допомагає хлорка від плісняви?

Так, але переважно на непористих поверхнях. На стінах і стелі вона може лише прибрати видимі плями, але не завжди знищує грибок повністю.

Чим прибрати чорну плісняву зі стелі?

Чорну плісняву можна обробити оцтом або спеціальними антисептичними засобами, після чого обов’язково потрібно покращити вентиляцію і знизити вологість у приміщенні.

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