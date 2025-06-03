Як боротися з буряковою нематодою на городі: порада від досвідчених городників

Що допомагає від бурякової нематоди / © Pixabay

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Про те, як запобігти ураженню цим шкідником, розповіли у виданні "На пенсії".

Найкращим методом боротьби з буряковою нематодою є дотримання сівозміни, кажуть фахівці. Лише вона допоможе вам отримати дійсно великий урожай на своєму городі.

Насамперед, запам’ятайте, що буряки в жодному разі не можна сіяти після тих культур, які є переносниками нематоди. Зокрема, цукровий та кормовий буряк, капуста, гірчиця, ріпак, редька.

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А ось чудовими попередниками для столового буряка агрономи вважають томати, огірки, солодкий перець, цибулю, картоплю, бобові та баклажани.

Також варто запам’ятати, що буряк у сівозміні можна без проблем висівати на грядці поряд з морквою або після неї. А повертати на колишнє місце вирощування можна раз на 3-4 роки.