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Як боротися з буряковою нематодою на городі: порада від досвідчених городників
Якщо на грядці з’явилася бурякова нематода, то вона може повністю знищити весь урожай буряка.
Про те, як запобігти ураженню цим шкідником, розповіли у виданні "На пенсії".
Найкращим методом боротьби з буряковою нематодою є дотримання сівозміни, кажуть фахівці. Лише вона допоможе вам отримати дійсно великий урожай на своєму городі.
Насамперед, запам’ятайте, що буряки в жодному разі не можна сіяти після тих культур, які є переносниками нематоди. Зокрема, цукровий та кормовий буряк, капуста, гірчиця, ріпак, редька.
А ось чудовими попередниками для столового буряка агрономи вважають томати, огірки, солодкий перець, цибулю, картоплю, бобові та баклажани.
Також варто запам’ятати, що буряк у сівозміні можна без проблем висівати на грядці поряд з морквою або після неї. А повертати на колишнє місце вирощування можна раз на 3-4 роки.