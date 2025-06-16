ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
1 хв

Як боротися з гусінню на городі: скористайтеся цими двома методами ще до її зародження, щоб не мати проблем ціле літо

Гусінь може з’явитися на ділянці раптово і з’їсти весь урожай буквально за лічені дні. Щоб цього не сталося, скористайтеся двома простими методами.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як боротися з гусінню на городі

Як боротися з гусінню на городі / © Pixabay

Експерти в один голос рекомендують не зловживати спеціальними апаратами, які містять хімію, у себе на ділянці. Вони можуть не лише знищити майбутню гусінь, але й нашкодити екосистемі саду і городу, вбивши корисних комах і навіть птахів.

Тому фахівці радять скористатися простими методами, які базуються на природних засобах. Тоді гусінь вам буде не страшна.

Мова йде про два розчини: зольний і розчин з тютюну. Як їх приготувати?

Для приготування зольного розчину рекомендовано використовувати оцинковані або металеві відра. Засипте 0,5 л банку золи (рослинна або пічна сажа), залийте 10 л окропу, перемішайте склад, накрийте кришкою і настоюйте протягом доби. Потім додайте до розчину половину шматка господарського мила (натертого), розмішайте і залишіть ще на одну добу.

Розчин тютюну готується також дуже просто. На 5 л теплої води візьміть 200 г тютюнового пилу. Залишіть на 1-2 дні для настоювання. Злийте рідину і можете одразу обприскувати город та сад. Можна повторити процедуру через 1-1,5 тижня для підсилення ефекту.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie