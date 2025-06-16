Як боротися з гусінню на городі: скористайтеся цими двома методами ще до її зародження, щоб не мати проблем ціле літо

Як боротися з гусінню на городі / © Pixabay

Реклама

Експерти в один голос рекомендують не зловживати спеціальними апаратами, які містять хімію, у себе на ділянці. Вони можуть не лише знищити майбутню гусінь, але й нашкодити екосистемі саду і городу, вбивши корисних комах і навіть птахів.

Тому фахівці радять скористатися простими методами, які базуються на природних засобах. Тоді гусінь вам буде не страшна.

Мова йде про два розчини: зольний і розчин з тютюну. Як їх приготувати?

Реклама

Для приготування зольного розчину рекомендовано використовувати оцинковані або металеві відра. Засипте 0,5 л банку золи (рослинна або пічна сажа), залийте 10 л окропу, перемішайте склад, накрийте кришкою і настоюйте протягом доби. Потім додайте до розчину половину шматка господарського мила (натертого), розмішайте і залишіть ще на одну добу.

Розчин тютюну готується також дуже просто. На 5 л теплої води візьміть 200 г тютюнового пилу. Залишіть на 1-2 дні для настоювання. Злийте рідину і можете одразу обприскувати город та сад. Можна повторити процедуру через 1-1,5 тижня для підсилення ефекту.