Як будували піраміду Хеопса: нова теорія вчених зруйнувала старі уявлення

Історія спорудження Великої піраміди в Єгипті може отримати нове пояснення. Дослідники представили теорію, яка пропонує інший підхід до того, як давні єгиптяни зводили одну з найвідоміших споруд у світі.

Про це йдеться у матеріалі Daily Mail.

Протягом століть археологи не мали чіткої відповіді, як будівельникам вдалося настільки швидко піднімати та укладати багатотонні кам’яні блоки без сучасних технологій. Жодних письмових джерел того часу, які б пояснювали цей процес, не збереглося.

Велика піраміда Єгипту: знайдено можливий механізм підйому блоків

Нову гіпотезу запропонував дослідник Вісенте Луїс Росель Роїг. Він вважає, що піраміда Хеопса могла будуватися за допомогою складної внутрішньої системи рамп, яка була інтегрована безпосередньо в конструкцію.

Йдеться про так звану спіральну рампу, яка проходила вздовж зовнішніх країв піраміди. Під час будівництва її поступово закривали кам’яними блоками, тому після завершення робіт вона стала невидимою.

За словами дослідника, така система дозволяла транспортувати каміння вгору значно ефективніше — без потреби у величезних зовнішніх насипах, які вимагали б додаткових ресурсів.

Комп’ютерне моделювання показало, що за такої організації роботи блоки могли встановлюватися з інтервалом у кілька хвилин. Це своєю чергою робить реалістичним будівництво піраміди приблизно за 20–27 років — саме такі терміни вже давно вважаються найімовірнішими.

«Система дозволяє узгодити швидкість будівництва, доступ до конструкції та відсутність слідів після завершення», — зазначає автор дослідження.

Окрему увагу приділили й міцності споруди. Аналіз показав, що навантаження від кам’яних блоків залишалося в межах допустимого для вапняку того часу, тобто піраміда могла витримувати власну вагу на всіх етапах будівництва.

Цікаво, що запропонована модель також пояснює наявність порожнин усередині піраміди, які раніше фіксували за допомогою сучасних технологій сканування. Вони можуть бути не випадковими, а частиною будівельної системи.

Дослідник підкреслює, що його теорію можна перевірити. Зокрема, археологи можуть шукати характерні сліди заповнення рамп або зношення каменю в місцях інтенсивного руху.

Велика піраміда заввишки понад 140 метрів, складена з приблизно 2,3 млн блоків, досі залишається одним з наймасштабніших будівельних проєктів в історії людства.

Якщо нові дані підтвердяться, це може суттєво змінити уявлення про технології Стародавнього Єгипту і довести, що ключову роль відіграли не лише фізична сила, а й інженерна точність та продумана логістика.