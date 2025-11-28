ТСН у соціальних мережах

Як часто можна їсти яйця: які страви з них найкорисніші та найсмачніші

Скільки яєць можна з’їсти без шкоди для здоров’я, кому варто обмежити їхню кількість. Які страви з яєць вважаються найкориснішими.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які страви з яєць найкорисніші

Які страви з яєць найкорисніші / © www.freepik.com/free-photo

Яйця — один із найпопулярніших продуктів у раціоні, адже вони поєднують доступність, поживність та універсальність у приготуванні. Однак навколо яєць роками точаться суперечки: чи можна їх їсти щодня, чи справді вони підвищують холестерин, які способи приготування найкраще підходять для здорового харчування. Лікарі-дієтологи відповіли на ці запитання. Розповідаємо, скільки їх можна їсти на день, які страви з яєць вважаються найкориснішими.

Як часто можна їсти яйця

Фахівці з харчування згодні в одному: здоровій людині можна безпечно вживати 1-2 яйця щодня. Науковці довели, що харчовий холестерин із яєць майже не впливає на рівень холестерину в крові, набагато більше негативного впливу на організм мають солодощі, трансжири та частота перекусів фастфудом.

  • Кому можна їсти більше яєць. Спортсменам та активним людям можна їсти до 3 яєць на день, адже вони є джерелом повноцінного білка, який сприяє відновленню м’язів.

  • Кому варто обмежити вживання яєць. Людям із серцево-судинними захворюваннями або діабетом другого типу рекомендується не більше 7 яєць на тиждень, але це індивідуально й залежить від раціону загалом.

Які страви з яєць вважаються найкориснішими

  1. Яйце, зварене некруто. Найбільш збалансований варіант: білок засвоюється легко, жовток зберігає вітаміни A, D, E та омега-жири.

  2. Омлет на пару без олії. Підійде тим, хто дотримується принципів здорового харчування. Можна додати шпинат, броколі й зелень.

  3. Яйця-пашот. Делікатний спосіб приготування без жиру — чудовий варіант на сніданок.

  4. Запечені яйця з овочами. Мультиварка або духовка дозволяють зменшити калорійність і зробити страву більш поживною.

  5. Салати з яйцем. Легкі протеїнові салати з огірком, зеленню або вареним буряком — ідеальний варіант для вечері.

Чому яйця варто включати до свого раціону:

  • містять 9 незамінних амінокислот;

  • багаті на холін — вітамін для пам’яті;

  • сприяють тривалому відчуттю ситості;

  • підходять для схуднення;

  • покращують стан шкіри, волосся та імунітету.

