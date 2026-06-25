Як часто потрібно купати собаку у спеку: експерти відповіли

Собака / © pexels.com

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Регулярний догляд за собакою є запорукою її здоров’я та довголіття. Фахівці розповіли, як правильно купати домашнього улюбленця, чистити йому вуха та доглядати за зубами в домашніх умовах.

Про це пише Aspca.

Ветеринари зазначають, що частота водних процедур залежить від способу життя улюбленця.

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«Ми рекомендуємо купати собаку щонайменше один раз на три місяці. Проте деяким тваринам може знадобитися частіше миття, якщо вони проводять багато часу на вулиці або мають специфічні проблеми зі шкірою», — наголошують експерти.

Процес купання вимагає чіткої послідовності дій:

Спочатку ретельно вичешіть тварину, щоб видалити відмерлу шерсть та ковтуни.

Помістіть собаку у ванну або раковину, наповнену теплою водою приблизно на три-чотири сантиметри.

Повністю намочіть шерсть за допомогою шланга або великого пластикового глека, уникаючи потрапляння води в уха, очі та ніс.

М’яко втирайте шампунь, рухаючись від голови до хвоста, після чого ретельно змийте піну.

Насухо витріть тварину великим рушником.

Особливої уваги потребують породи зі складками на морді, такі як шарпеї чи мопси. Очищати ці ділянки від бруду й бактерій необхідно вологою ватою, після чого шкіру між складками слід обов’язково висушити, аби запобігти появі інфекцій.

Як часто потрібно купати цуценят

Маленькі вихованці під час миття часто починають гратися, крутитися та навіть кусатися. У такому разі ветеринари радять покласти у ванну плаваючу іграшку, яка відверне увагу цуценяти.

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Для догляду за шкірою та шерстю вкрай важливо обирати спеціалізовану косметику. Людські шампуні не є токсичними для тварин, проте їхні ароматизатори та хімічні компоненти можуть викликати сильне подразнення шкіри улюбленця. Фахівці радять завжди консультуватися з ветеринаром перед покупкою засобу.

Щоб захистити чутливі зони під час миття, експерти рекомендують простий лайфхак.

«Оскільки мило може викликати подразнення, попросіть ветеринара підібрати стерильну очну змазку для використання під час купання. Також перед початком водних процедур покладіть у кожне вухо собаки по великій ватній кульці, а голову не мийте шампунем — достатньо акуратно протерти мордочку вологою серветкою», — радять фахівці з грумінгу.

Коли підстригати кігті та як берегти лапи

Сигналом до того, що собаці пора робити педикюр, є характерне клацання кігтів по підлозі. Якщо тварина веде спокійний спосіб життя вдома, стригти кігті доведеться щотижня. Міські собаки, які часто ходять по асфальту, потребують цієї процедури рідше, адже кігті сточуються природним шляхом.

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Наостанок, не забувайте про подушечки лап. Вони амортизують удари, захищають суглоби та ізолюють організм від екстремальних температур. Регулярно перевіряйте лапи свого вихованця, аби вчасно помітити порізи, занози чи ознаки інфекцій.

Нагадаємо, надмірна спрага у собак може сигналізувати про серйозні проблеми зі здоров’ям. У нормі собака випиває 40–60 мл води на кг ваги на добу, але якщо споживання перевищує 100 мл/кг, це привід для занепокоєння. Найчастіше причинами є цукровий діабет, хвороба Кушинга, хронічна ниркова недостатність, інфекції сечовивідних шляхів або побічні ефекти ліків. Ветеринари радять не обмежувати доступ до води і звертатися до фахівця при появі тривожних симптомів.

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