Як часто потрібно прати банний рушник: відповідь експертів може вас здивувати

Як часто прати рушники / © pexels.com

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Однак експерти попереджають: це поширена помилка, яка може призвести до розмноження бактерій і появи неприємного запаху.

Розповідаємо, як часто потрібно прати банний рушник і від чого залежить частота прання.

Як часто потрібно прати банний рушник

За словами фахівців, оптимально прати банний рушник після трьох-п’яти використань. Якщо ви приймаєте душ щодня, це означає, що рушник варто відправляти в пральну машину приблизно кожні три-чотири дні.

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Навіть якщо після душу ваше тіло здається абсолютно чистим, на тканині все одно залишаються відмерлі клітини шкіри, природні жири та волога. Саме вони створюють сприятливі умови для розмноження бактерій, грибків і плісняви.

Особливо швидко мікроорганізми накопичуються, якщо рушник після використання залишається вологим або висихає у ванній кімнаті без належної вентиляції.

Коли рушник потрібно прати частіше

Експерти радять не чекати трьох-п’яти використань, якщо:

ви інтенсивно займаєтеся спортом;

на вулиці спекотно, і ви багато пітнієте;

маєте чутливу шкіру або дерматологічні захворювання;

рушником користується кілька людей;

рушник довго залишається вологим після використання.

В такому разі його бажано прати після одного-двох використань.

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Як зрозуміти, що рушник уже час прати

Навіть якщо ви не рахували, скільки разів користувалися рушником, є кілька очевидних ознак, що його потрібно випрати:

з’явився затхлий або неприємний запах;

тканина втратила свіжість;

рушник довго залишається вологим;

він став жорстким на дотик.

Фахівці наголошують: неприємний запах означає, що бактерії вже активно розмножуються.

Як правильно доглядати за банним рушником

Щоб рушник довше залишався чистим і безпечним для шкіри, варто дотримуватися простих правил:

після кожного використання повністю розправляйте його для висихання;

не залишайте рушник зім’ятим або на підлозі;

забезпечте хорошу вентиляцію у ванній кімнаті;

періть рушники відповідно до рекомендацій виробника, використовуючи якісний пральний засіб;

повністю висушуйте рушники перед повторним використанням.

Регулярне прання банного рушника — не лише питання чистоти, а й особистої гігієни. Більшість експертів рекомендує прати його після трьох-п’яти використань, а за спекотної погоди, активних фізичних навантажень або підвищеної вологості — ще частіше. Такий простий догляд допоможе уникнути появи бактерій, неприємного запаху та зробить використання рушника більш безпечним.

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FAQ

Як часто потрібно прати банний рушник?

Фахівці рекомендують прати банний рушник після трьох-п’яти використань. Якщо ви багато пітнієте, займаєтеся спортом або рушник довго не висихає, робити це варто частіше — після одного-двох використань.

Скільки разів можна користуватися одним рушником?

За нормальних умов одним банним рушником можна користуватися приблизно три-п’ять разів. Якщо рушник набув неприємного запаху, залишився вологим або втратив свіжість, його слід випрати незалежно від кількості використань.

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