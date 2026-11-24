Як часто потрібно прати рушники взимку — поради вченого

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Взимку звичний графік прання рушників варто переглянути. Через нижчу температуру повітря та підвищену вологість у приміщеннях тканина сохне значно довше, створюючи сприятливі умови для розмноження бактерій і грибків. Особливо це стосується рушників, якими витирають волосся після миття.

Про це розповів викладач біомедичних наук Університету Солфорда доктор Гарет Най, передає видання Daily Mail.

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Як часто потрібно прати рушники взимку

За словами мікробіолога, за звичайних умов рушники для волосся можна прати після кожних трьох-чотирьох використань. Якщо людина миє голову через день, достатньо робити це приблизно раз на тиждень. Однак у холодну пору року ситуація змінюється.

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Взимку через зниження температури та підвищення відносної вологості повітря вода з тканини випаровується повільніше. Як результат, рушники довше залишаються вологими, а мікроорганізми отримують більше часу для розмноження між використаннями.

Саме тому в зимові місяці фахівець рекомендує прати рушники для волосся після кожних двох-трьох використань. Альтернативою частішому пранню може стати ретельне сушіння тканини після кожного використання за допомогою рушникосушки або сушильної машини.

Що накопичується на рушниках після використання

Як пояснив Гарет Най, під час витирання мокрого волосся рушник поглинає не лише воду, а й різноманітні органічні речовини, які залишаються на волоссі та шкірі голови. Зокрема, на тканині поступово накопичуються:

бактерії та дріжджові грибки;

відмерлі клітини шкіри;

шкірне сало;

піт;

залишки засобів для укладання волосся.

Якщо рушник залишається вологим у теплому середовищі ванної кімнати, кількість мікроорганізмів на його поверхні може стрімко зростати між праннями.

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Під час наступного використання рушника накопичені бактерії та грибки знову потрапляють на щойно вимиту шкіру голови. За словами мікробіолога, це може порушувати її природний мікробіом та послаблювати захисний бар’єр.

Чому брудний рушник може шкодити волоссю та шкірі голови

Тривале використання одного рушника без прання, за словами експерта, може підвищувати ризик розвитку фолікуліту — запалення волосяних фолікулів, а також контактного та себорейного дерматитів. Крім того, це може спричиняти свербіж, місцеве запалення та появу лупи.

Нерегулярне прання рушників також може позначатися на зовнішньому вигляді волосся.

Мікробіолог пояснив, що під час сушіння волосся тканина вбирає надлишки шкірного сала та залишки засобів для догляду на жировій основі. Коли людина повторно використовує невипраний рушник, через тертя ці речовини переносяться назад на чисте волосся.

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Вони осідають на його зовнішньому шарі — кутикулі, обтяжуючи пасма. Через це волосся може мати жирний вигляд навіть невдовзі після миття голови.

Як правильно прати та сушити рушники взимку

Щоб ефективно зменшити кількість мікроорганізмів на тканині, Гарет Най рекомендує прати рушники за температури 60 °C. Водночас не менш важливим є правильне сушіння після прання.

Фахівець наголошує, що рушники необхідно повністю висушувати одразу після завершення прання. За можливості варто використовувати сушильну машину, оскільки додатковий тепловий вплив допомагає зменшити кількість мікроорганізмів, які залишилися на тканині.

Якщо ж рушники сушать природним способом, їх потрібно повністю розправити та залишити в теплому, добре провітрюваному приміщенні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що звичка сушити мокрі речі на гарячій батареї може обернутися неприємними наслідками. Деякі тканини втрачають еластичність, змінюють форму та пошкоджуються через високу температуру.

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