Як часто потрібно стригти волосся, щоб швидко росло, було здоровим і міцним

Як часто стригти волосся / © pexels.com

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Оптимальна частота стрижки залежить від довжини волосся, його стану та бажаної зачіски. Якщо кінчики швидко січуться, стають сухими та ламаються, підрізати їх доведеться частіше. Якщо волосся здорове, не пошкоджується під час укладання та добре зберігає форму, немає потреби відвідувати перукаря за суворим графіком.

Орієнтуватися можна на такі інтервали

Коротка стрижка — приблизно кожні 4–6 тижнів, щоб зберегти форму.

Волосся середньої довжини — орієнтовно кожні 6–10 тижнів, якщо кінчики схильні до сухості й ламкості.

Довге волосся — приблизно кожні 8–12 тижнів або за потреби, коли кінчики починають сіктися.

Пошкоджене, освітлене або ламке волосся — частоту визначають за його станом; іноді кінчики потрібно підрізати частіше.

Це приблизні рекомендації, а не обов’язкові правила. Якщо мета — відростити довжину, можна підстригати волосся рідше, за умови що кінчики залишаються здоровими.

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Чому регулярне підрізання допомагає зберегти довжину

Як пояснює Американська академія дерматології у матеріалі про догляд за волоссям, надмірне нагрівання, грубе розчісування та інші механічні пошкодження можуть робити волосся ламким і сприяти появі посічених кінчиків.

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Коли кінчик розшаровується, пошкоджена ділянка може обламуватися, через що довжина збільшується повільніше, ніж очікується. Підстригання прибирає пошкоджену частину волосини й допомагає зменшити подальше обламування. Проте воно не прискорює роботу волосяних фолікулів і не змушує волосся рости швидше.

У середньому волосся відростає приблизно на 1–1,5 сантиметра на місяць, хоча темп залежить від індивідуальних особливостей. Тому для збереження довжини важливо не лише вчасно підстригати кінчики, а й запобігати їх пошкодженню.

Що допоможе зробити волосся міцнішим і здоровішим

Щоб волосся менше ламалося та зберігало природний блиск, варто дотримуватися кількох простих правил. Використовуйте кондиціонер після миття, обережно розплутуйте пасма й не розтирайте мокре волосся рушником. Фен, випрямляч і плойку краще використовувати помірно, не встановлюючи надто високу температуру.

Важливе значення має і харчування: організм повинен отримувати достатньо білка та інших необхідних поживних речовин. Якщо волосся раптово почало сильно випадати, помітно порідшало або його стан погіршився без очевидної причини, варто звернутися до дерматолога, а не намагатися вирішити проблему лише стрижкою.

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