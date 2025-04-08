Як часто рекомендується прати рушники з ванної кімнати: цю помилку роблять 90% людей

Як часто рекомендується прати рушники з ванної кімнати / © Pixabay

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Прання — це обов’язкова справа, яку не можна уникнути, а прати рушники, здається, завжди займає більше часу, ніж інші речі. І ще, не можна кидати рушники до машинки з рештою одягу, але як часто їх слід очищати. Про це розповіли на Real Simple.

Багато хто не має визначеного розкладу прання рушників і просто орієнтується на власні відчуття, що, ймовірно, є оптимальним підходом. Проте, якщо ви кидаєте рушник у пральну машину після 3-4 використань, а він вже не виглядає свіжим, то варто прати його частіше.

Особливо важливо ретельно прати рушники, якщо у вас є проблеми зі шкірою, як-от висипання, свербіж чи подразнення. Чистий рушник не повинен мати жодного запаху. Якщо ви помітили неприємний аромат, це сигнал, що його вже потрібно прати.

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До того ж, багато хто рідко пере рушники для рук, вважаючи їх більше декоративними, аніж практичними предметами у ванній чи на кухні. Але фахівці наполягають, що ці рушники слід прати навіть частіше, ніж банні. Прати їх слід кожні 2-3 дні, не чекаючи, поки вони стануть брудними.

Тож, прати рушники слід після 2-3 використань, і вони будуть у хорошому стані. Однак, якщо ви помітили неприємний запах раніше, не варто чекати — їх потрібно прати негайно.