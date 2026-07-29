Як часто слід міняти та прати рушники: поради дерматолога

Як часто міняти рушники

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Після душу більшість людей щодня користуються одним і тим самим рушником, щиро вірячи, що він залишається чистим, адже ним витирають лише чисте вологе тіло. Однак дерматолог Алок Відж попереджає, що текстиль може дуже швидко перетворитися на справжній розсадник бактерій, грибів та інших мікроорганізмів, якщо прати його недостатньо часто.

Чому рушники стають небезпечними

Хоча ми використовуємо рушник виключно для витирання вимитого тіла, на тканині все одно залишаються мертві клітини шкіри, натуральний шкірний жир, залишки вологи та мікроскопічні жителі нашої мікрофлори. У вологій і погано провітрюваній атмосфері типової ванної кімнати ці бактерії починають надзвичайно швидко множитися. Деякі люди кидають рушник у прання після кожного використання, вважаючи це єдино правильним гігієнічним рішенням, тоді як інші залишають ту саму тканину висіти на гачку тижнями. Правда ж полягає в помірному підході.

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Як часто потрібно прати рушники

Фахівці рекомендують прати або повністю замінювати банні рушники щонайменше раз на тиждень, а за потреби робити це двічі на тиждень.

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Якщо у ванній кімнаті панує постійна вологість, рушник не встигає повністю висохнути між використаннями або хтось із домочадців хворіє, періодичність прання слід суттєво збільшити.

Якщо від тканини вже відчувається легкий неприємний запах, це свідчить про масове розмноження мікроорганізмів, тому такий виріб потрібно відправляти в прання негайно, незалежно від кількості попередніх застосувань.

Які ризики тягне за собою рідкісне прання рушників

За словами дерматологів, занадто рідка заміна рушника може призвести до неприємних наслідків для здоров’я:

Сприяти поширенню грибкових інфекцій, зокрема грибка стопи чи стригучого лишая.

Помітно погіршувати перебіг та симптоми екземи або атопічного дерматиту.

Підвищувати ризик передачі бактеріальних та вірусних інфекцій через мікропошкодження на шкірі.

Як правильно використовувати рушники: правила догляду та гігієни

Для того щоб мінімізувати ризики для здоров’я та зберегти чистоту текстилю, варто дотримуватися кількох простих правил. Після кожного використання обов’язково повністю розгортайте рушник і вішайте на сушарку так, щоб він міг рівномірно й швидко висохнути.

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Використання одного спільного рушника припустиме лише в тому випадку, якщо ніхто з членів родини не має дерматологічних проблем чи інфекційних захворювань.

Дітям завжди слід виділяти окремі особисті рушники, а рушник для обличчя категорично не рекомендується ділити з іншими людьми.

Регулярна заміна, правильне прання за високих температур та ретельне висушування є основою здоров’я вашої шкіри.

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