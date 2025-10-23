ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
518
Час на прочитання
2 хв

Як часто треба мити голову, щоб не випадало волосся: остаточна відповідь експертів

Щоб локони були здоровими, блискучими й не випадали, треба просто правильно мити голову.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як часто треба мити голову

Як часто треба мити голову / © Freepik

Питання про те, як часто треба мити голову, хвилює майже кожного. Одні вважають, що волосся потрібно очищати щодня, інші переконані, що часте миття може нашкодити. Але що кажуть фахівці — трихологи та науковці, які досліджують здоров’я волосся та шкіри голови? Їхня відповідь може здивувати навіть тих, хто давно вважає себе експертом у догляді за волоссям.

Як часто треба мити голову: відповідь трихологів

За словами лікарів-трихологів, немає універсальної частоти миття, бо все залежить від типу шкіри голови, структури волосся та способу життя. Якщо у вас жирна шкіра голови, мити волосся варто через день або навіть щодня — це не шкідливо, треба просто підібрати м’який шампунь без сульфатів.

Для нормальної чи комбінованої шкіри оптимальною є частота миття 2-3 рази на тиждень. А ось сухому волоссю часте миття лише шкодитиме. В такому випадку достатньо одного разу на 4-5 днів, щоб не вимивати природний захисний шар шкірного сала.

Що говорять науковці

Дослідження показали, що чистота шкіри голови безпосередньо впливає на ріст волосся. Якщо її пори забиті себумом і пилом, це блокує надходження кисню, що може сповільнювати зростання і навіть спричиняти випадіння. Однак, надмірна чистота теж шкідлива: часте миття агресивними шампунями руйнує мікробіом шкіри, що призводить до сухості, подразнення й лупи.

Як знайти свою ідеальну частоту миття голови: поради експертів

  • Якщо волосся втрачає об’єм і блиск уже на другий день — мийте частіше.

  • Якщо після миття з’являється сухість або свербіж, навпаки, дайте шкірі голови відпочити.

  • Обов’язково раз на тиждень робіть детокс шкіри голови: легкий пілінг чи маску на основі глини й цинку.

  • Щоб волосся довше залишалося свіжим, наносьте шампунь тільки на корені, а довжину промивайте піною, що стікає.

  • Завжди завершуйте миття прохолодною водою — це закриває кутикулу волосся, надаючи йому природного блиску.

Дата публікації
Кількість переглядів
518
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie