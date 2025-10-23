- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 518
- Час на прочитання
- 2 хв
Як часто треба мити голову, щоб не випадало волосся: остаточна відповідь експертів
Щоб локони були здоровими, блискучими й не випадали, треба просто правильно мити голову.
Питання про те, як часто треба мити голову, хвилює майже кожного. Одні вважають, що волосся потрібно очищати щодня, інші переконані, що часте миття може нашкодити. Але що кажуть фахівці — трихологи та науковці, які досліджують здоров’я волосся та шкіри голови? Їхня відповідь може здивувати навіть тих, хто давно вважає себе експертом у догляді за волоссям.
Як часто треба мити голову: відповідь трихологів
За словами лікарів-трихологів, немає універсальної частоти миття, бо все залежить від типу шкіри голови, структури волосся та способу життя. Якщо у вас жирна шкіра голови, мити волосся варто через день або навіть щодня — це не шкідливо, треба просто підібрати м’який шампунь без сульфатів.
Для нормальної чи комбінованої шкіри оптимальною є частота миття 2-3 рази на тиждень. А ось сухому волоссю часте миття лише шкодитиме. В такому випадку достатньо одного разу на 4-5 днів, щоб не вимивати природний захисний шар шкірного сала.
Що говорять науковці
Дослідження показали, що чистота шкіри голови безпосередньо впливає на ріст волосся. Якщо її пори забиті себумом і пилом, це блокує надходження кисню, що може сповільнювати зростання і навіть спричиняти випадіння. Однак, надмірна чистота теж шкідлива: часте миття агресивними шампунями руйнує мікробіом шкіри, що призводить до сухості, подразнення й лупи.
Як знайти свою ідеальну частоту миття голови: поради експертів
Якщо волосся втрачає об’єм і блиск уже на другий день — мийте частіше.
Якщо після миття з’являється сухість або свербіж, навпаки, дайте шкірі голови відпочити.
Обов’язково раз на тиждень робіть детокс шкіри голови: легкий пілінг чи маску на основі глини й цинку.
Щоб волосся довше залишалося свіжим, наносьте шампунь тільки на корені, а довжину промивайте піною, що стікає.
Завжди завершуйте миття прохолодною водою — це закриває кутикулу волосся, надаючи йому природного блиску.