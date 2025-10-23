Як часто треба мити голову, щоб не випадало волосся: остаточна відповідь експертів

Як часто треба мити голову / © Freepik

Питання про те, як часто треба мити голову, хвилює майже кожного. Одні вважають, що волосся потрібно очищати щодня, інші переконані, що часте миття може нашкодити. Але що кажуть фахівці — трихологи та науковці, які досліджують здоров’я волосся та шкіри голови? Їхня відповідь може здивувати навіть тих, хто давно вважає себе експертом у догляді за волоссям.

Як часто треба мити голову: відповідь трихологів

За словами лікарів-трихологів, немає універсальної частоти миття, бо все залежить від типу шкіри голови, структури волосся та способу життя. Якщо у вас жирна шкіра голови, мити волосся варто через день або навіть щодня — це не шкідливо, треба просто підібрати м’який шампунь без сульфатів.

Для нормальної чи комбінованої шкіри оптимальною є частота миття 2-3 рази на тиждень. А ось сухому волоссю часте миття лише шкодитиме. В такому випадку достатньо одного разу на 4-5 днів, щоб не вимивати природний захисний шар шкірного сала.

Що говорять науковці

Дослідження показали, що чистота шкіри голови безпосередньо впливає на ріст волосся. Якщо її пори забиті себумом і пилом, це блокує надходження кисню, що може сповільнювати зростання і навіть спричиняти випадіння. Однак, надмірна чистота теж шкідлива: часте миття агресивними шампунями руйнує мікробіом шкіри, що призводить до сухості, подразнення й лупи.

Як знайти свою ідеальну частоту миття голови: поради експертів