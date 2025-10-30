Як часто треба мити голову, щоб волосся було міцним: трихологи дали остаточну відповідь

Як часто треба мити голову / © Freepik

Мити голову щодня чи раз на тиждень — це питання, яке хвилює майже кожну людину. Одні впевнені, що часте миття псує волосся, інші не можуть уявити початок свого дня без добре вимитої голови. Трихологи — спеціалісти зі здоров’я волосся та шкіри голови, пояснили, що правильна частота миття залежить не від моди чи звички, а від індивідуальних особливостей організму.

Що насправді визначає, як часто треба мити голову

Фахівці стверджують, що універсальної норми не існує. Частота миття залежить від:

типу шкіри голови — суха, жирна, нормальна;

структури волосся — тонке, густе, кучеряве, пряме;

способу життя — спорт, клімат, використання стайлінгу;

стану здоров’я та гормонального балансу.

Як часто треба мити голову: поради для власників різних типів волосся

Якщо волосся швидко масніє. Для власників жирної шкіри голови миття через день або навіть щодня — це нормально. Трихологи запевняють: часте миття не шкодить, якщо використовувати м’який шампунь без сульфатів. Головне, не терти шкіру, а акуратно масажувати її кінчиками пальців. Раз на тиждень варто очищувати волосся глибоким шампунем, щоб видалити залишки себуму і засобів для укладання.

Якщо волосся сухе чи пошкоджене. Сухе волосся потребує дбайливого ставлення, тому мити голову варто 2 рази на тиждень. Надмірне миття змиває природний захисний шар, роблячи волосся ламким. Додавайте у догляд живильні маски з кератином, аргановою або кокосовою олією.

Для нормального типу волосся. Якщо шкіра голови не жирніє і не пересушена, ідеальна частота миття — кожні 3 дні. Це дозволяє зберегти баланс між чистотою й природним зволоженням. Порада: міняйте шампунь раз на кілька місяців, щоб волосся не «звикало» до складу.

Щоденне миття. Багато хто вважає, що часте миття робить волосся тонким і сухим. Але трихологи пояснюють: не миття шкодить, а неправильні засоби. Якщо використовувати агресивні шампуні, волосся справді втрачає блиск. Але якщо засіб м’який, із нейтральним pH, щоденне миття абсолютно безпечне.

Секрет міцного волосся від трихологів

Завжди ретельно змивайте шампунь і кондиціонер.

Не мийте голову гарячою водою, лише теплою.

Використовуйте м’який рушник і не трусіть волосся.

Уникайте щоденного використання фена на високій температурі.

Раз на місяць робіть відновлюючу маску або салонну процедуру для живлення шкіри голови.