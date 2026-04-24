Як часто треба прати і змінювати рушник

Разом із постільною білизною ваші рушники щодня контактують з найбільш інтимними частинами вашого тіла. І хоча ми зазвичай просто вішаємо їх після використання і не замислюємося далі, це може привести до вкрай неприємних наслідків для нашого здоров’я.

Коли ми витираємо різні частини нашого тіла, рушники підхоплюють мікроорганізми — ось як ті, що викликають мікоз стопи.

Більшість мікроорганізмів на нашій шкірі можуть бути неінфекційними, але якщо вони потраплять на порізи та ранки, це може спричинити інфекції і це серйозно.

Якщо ви живете з кимось, то маєте бути надзвичайно обачними.Іноді ми може бути носіями організмів, які, можливо, і не викликають у нас хвороби зараз, але якщо ми передаємо їх іншим людям, вони можуть захворіти.

Вони можуть передатися іншим людям, якщо ви користуєтесь спільним рушником, чи якщо перете свої речі разом з речима інших людей.

Як часто потрібно прати рушники

Найкраще прати рушники після кожного використання, але їх можна використовувати 2-3 рази, якщо ви ретельно висушуєте їх між використаннями.

Важливо висушувати рушники після використання, адже висихання допомагає знищити потенційні мікроби та запобігає їх розмноженню.

Періть рушники в гарячій воді з детергентом і сушіть їх на високій температурі. Це допомагає знижувати кількість мікробів і цвілі.

Щоб рушники залишалися чистими, сушіть їх після кожного використання. Переконайтеся, що вони добре розвішані, а не складені до купи.

