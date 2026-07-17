Як часто треба прати постіль, чи варто її прасувати: експерти дали остаточну відповідь

Як часто прати постіль / © www.freepik.com/free-photo

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Багато людей змінюють постільну білизну лише тоді, коли вона помітно забруднилася або втратила свіжість. Проте лікарі та фахівці з гігієни наголошують: чекати цього не варто. Навіть якщо простирадла та наволочки мають чистий вигляд, на них щодня накопичуються піт, частинки шкіри, пил, бактерії, грибки та пилові кліщі. Саме тому регулярне прання є важливою складовою здорового сну та гарного самопочуття.

Як часто потрібно прати постільну білизну

Більшість експертів рекомендують змінювати та прати комплект постільної білизни раз 7-10 днів. Цього достатньо, щоб підтримувати належну гігієну та не створювати сприятливого середовища для розмноження мікроорганізмів.

Втім, у деяких випадках прати білизну потрібно частіше — приблизно кожні 5 днів. Це стосується людей, які:

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сильно пітніють уночі;

мають алергію або бронхіальну астму;

сплять разом із домашніми тваринами;

перенесли застуду чи інше інфекційне захворювання;

користуються косметичними засобами для тіла або волосся перед сном.

Чому не варто відкладати прання

Під час сну людина щодня залишає на білизні вологу, жир зі шкіри та відмерлі клітини епідермісу. Усе це стає чудовим живильним середовищем для пилових кліщів і бактерій.

Брудна постіль може спричиняти:

Появу алергічних реакцій. Пилові кліщі є однією з найчастіших причин алергії. Вони можуть викликати нежить, чхання, свербіж очей і навіть загострення астми.

Погіршення стану шкіри. Накопичення жиру, косметики та бактерій на наволочках часто стає причиною висипань, подразнення та закупорювання пор.

Неприємний запах. Навіть якщо він ще не відчувається, тканина поступово вбирає піт і шкірний жир, через що втрачає свіжість.

Гіршу якість сну. Чиста постіль створює відчуття комфорту, а свіжа тканина допомагає швидше заснути та краще відпочити.

За якої температури прати білизну

Фахівці радять орієнтуватися на рекомендації виробника, зазначені на етикетці. У більшості випадків оптимальною є температура 60 °C — вона допомагає ефективно видаляти бактерії, пилових кліщів і забруднення.

Якщо тканина делікатна, можна прати її при нижчій температурі, використовуючи якісний пральний засіб. Після цього бажано ретельно висушити білизну.

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Чи потрібно прасувати постіль

Прасування не є обов’язковим, однак воно має свої переваги. Висока температура допомагає додатково зменшити кількість мікроорганізмів, а тканина стає м’якшою та приємнішою на дотик.

Особливо рекомендують прасувати постільну білизну для маленьких дітей, людей з ослабленим імунітетом і тих, хто має алергію.

Не забувайте про інші речі

Разом із комплектом постільної білизни варто регулярно прати:

наматрацники — приблизно раз на 1-2 місяці;

ковдри та пледи — 2-4 рази на рік залежно від використання;

подушки — відповідно до рекомендацій виробника, зазвичай 1-2 рази на рік.

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