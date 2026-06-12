Як часто треба змінювати та прати постільну білизну влітку: науковці дали остаточну відповідь

Як часто треба прати постіль улітку / © www.freepik.com/free-photo

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У спекотну пору року постільна білизна забруднюється значно швидше, ніж узимку. Під час сну у людей відбувається інтенсивне потовиділення, а на тканині накопичуються частинки шкіри, пил, бактерії та пилові кліщі. Саме тому влітку питання гігієни спального місця стає особливо важливим. Фахівці з гігієни та дерматологи наголошують: регулярна заміна постільної білизни допомагає не лише підтримувати чистоту, а й позитивно впливає на якість сну та здоров’я.

Як часто потрібно змінювати постільну білизну

Науковці рекомендують у літній період змінювати постільну білизну не рідше одного разу на тиждень. Саме такий інтервал вважається оптимальним для більшості людей.

Якщо ж у кімнаті спекотно, немає кондиціонера або людина сильно пітніє під час сну, білизну бажано прати кожні 3-5 днів. Це особливо актуально для людей з чутливою шкірою, алергією та схильністю до акне.

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Дослідження показують, що навіть на чистій на вигляд постільній білизні швидко накопичуються мікроорганізми. Щоночі людина залишає на простирадлі та наволочці тисячі відмерлих клітин шкіри, частинки косметики, шкірного жиру та поту.

Таке середовище стає ідеальним для розмноження бактерій і пилових кліщів. Хоча самі кліщі не кусають людину, продукти їхньої життєдіяльності можуть провокувати алергічні реакції, подразнення шкіри та проблеми з диханням.

Чому влітку особливо важливо часто прати наволочки

Лікарі зазначають, що наволочки потребують найчастішого прання. Саме вони контактують зі шкірою обличчя та волоссям протягом кількох годин щодня.

Через накопичення жиру, поту та бактерій брудна наволочка може сприяти появі висипань і подразнень. У спекотний сезон її рекомендують змінювати кожні 3-4 дні, навіть якщо іншу постільну білизну ще не планується прати.

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Як правильно прати постільну білизну

Експерти радять прати постіль за температури не нижче 60 градусів. Такий режим допомагає ефективно знищувати більшість бактерій, грибків та пилових кліщів.

Після прання білизну бажано повністю висушити, а за можливості — прасувати. Висока температура додатково зменшує кількість мікроорганізмів на тканині.

Також варто регулярно провітрювати спальню та не застеляти ліжко одразу після пробудження. Це допомагає випаровувати зайву вологу, яка накопичується за ніч.

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