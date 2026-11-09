Як десятки тисяч перукарів можуть наражати на небезпеку власне здоров’я

Перукарка фарбує клієнтку / © www.freepik.com/free-photo

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Перукарі та барбери щодня проводять на ногах від 10 до 12 годин, працюючи зі піднятими руками, у нахилі та постійно виконуючи однотипні рухи. Через це біль у шиї, плечах, спині та попереку стає для багатьох із них звичною рутиною, однак таке тривале фізичне навантаження ставить під загрозу їхню працездатність та кар’єру.

Про це свідчать дані нового масштабного дослідження, ініційованого мережею MozgásKlinika, яка вивчає стан опорно-рухового апарату та професійні ризики працівників б’юті-індустрії, передає медично-інформаційний портал Egeszsegkalauz.hu.

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У чому головна загроза для організму

Фахівці зазначають, що майстрам б’юті-сфери недостатньо мати лише міцні м’язи рук та плечей — вирішальну роль відіграє стабільність тулуба.

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«Якщо стабілізуючі м’язи слабкі, з часом це неминуче призводить до проблем із попереком. Тривала робота стоячи створює критичне навантаження на суглоби хребта, тому ключове значення мають правильна осанка, належна висота робочого місця та регулярні перерви», — пояснює фахівець MozgásKlinika Ріта Сентівані.

Окрім відсутності повноцінного відпочинку протягом 10–12 годинного робочого дня, ситуацію погіршує використання важких інструментів із високим рівнем вібрації. Фахівці радять обирати легші та ергономічніші прилади, наприклад, бездротові машинки для стрижки, які знімають додаткове навантаження з рук.

Профілактика від перших днів у професії

За словами експертів, у б’юті-сфері вкрай важливо впроваджувати здоровий самоменеджмент: не жертвувати власне здоров’ям заради щільного графіка клієнтів та вміти визначати часові межі.

Експерти наголошують, що профілактика — індивідуальна лікувальна фізкультура, регулярна розминка та впровадження ергономіки — повинна ставати частиною професійної освіти майстрів ще на початку їхнього кар’єрного шляху.

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Нагадаємо, проблеми з опорно-руховим апаратом — глобальна проблема для працівників галузей із тривалим статичним навантаженням. За даними європейських досліджень праці, перукарі, кухарі, хірурги та продавці входять до топ-груп ризику щодо розвитку хронічних захворювань хребта (зокрема міжхребцевих гриж) та варикозного розширення вен. Через специфіку роботи навантаження на поперековий відділ хребта у перукарів під час стрижки порівнюють із регулярним підняттям помірних вантажів.

Дата публікації 12:29, 10.08.24 Кількість переглядів 41 Як зберегти довголіття опорно-рухового апарату?

Раніше ми писали про те, з якими хворобами хребта, опорно-рухового апарату не мобілізують під час воєнного стану.

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