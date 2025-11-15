Як дістати кота з-під машини: поліція дала важливі поради водіям у холодну пору року

Як дістати кота, який заліз під машину / © Facebook/Патрульна поліція України

У холодну пору року безпритульні тварини, зокрема коти, часто шукають теплі та затишні місця, щоб зігрітися чи сховатися від негоди. На жаль, такими прихистками нерідко стають автомобілі: тварини можуть залізти під машину, під капот або сховатися під арками коліс. Щоб уникнути трагічних випадків, коли водії можуть не помітити тварин, Національна поліція України опублікувала перевірені поради для автовласників.

Улюблені місця схованок

Правоохоронці наголошують, що через неуважність водіїв, тварини можуть загинути, коли двигун автомобіля запускається.

Найулюбленіші місця, де коти можуть ховатися від холоду:

під авто;

під капотом;

під арками коліс.

Що робити перед запуском двигуна

Щоб уникнути біди, поліцейські радять водіям дотримуватися кількох простих правил перед початком руху.

Поліція рекомендує такі дії:

Постукайте по капоту: Це найпростіший і найефективніший спосіб. Звук злякає тварину та надасть їй час вибратися зі схованки. Перевірте місця можливих схованок: Варто уважно оглянути зазначені ділянки, оскільки перелякані коти можуть залізти ще глибше. Використовуйте ліхтарик: Якщо є можливість, скористайтеся ліхтариком, щоб детальніше оглянути важкодоступні ділянки, особливо підвісні арки коліс та простір під капотом.

Ці прості кроки допоможуть зберегти життя тваринам у холодну пору року.

«Будьте уважними й бережіть тих, хто не може подбати про себе сам!» — закликали правоохоронці.

Нагадаємо, якщо тварина боїться або не виходить із укриття, її можна привабити їжею. Найкраще для цього підходить сухий корм — він має сильний аромат і створює знайомий звук при струшуванні пакування, що може зацікавити кота.