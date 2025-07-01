Як дістати волосся зі зливу за допомогою трубочки: впорається навіть дитина

Як видалити дуже сильне засмічення в трубі / © Pixabay

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Засмічений злив в ванній кімнаті — це проблема, з якою стикається кожна людина. Найгірше, коли в будинку живе жінка з довгим волоссям, адже пасма можуть заплутуватися і утворювати клубок, який дуже важко дістати.

Однак, є один простий трюк, для якого навіть не потрібно використовувати шкідливу хімію.

Вам знадобиться всього одна коктейльна трубочка, але довга, коротка від дитячого соку не підійде. Спочатку зробіть кілька діагональних надрізів по всій її довжині. А після цього засуньте у злив якомога глибше.

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Акуратно прокрутіть та вийміть. За надрізи, які ви зробили, чіплятиметься волосся, яке з легкістю “вийде” назовні.

Щоб бути впевненими, що злив точно очищений від волосся та іншого сміття, повторіть процедуру кілька разів.

А для кращого ефекту після очищення засипте у трубу соду та залийте її оцтом. Така суміш справляється не гірше за популярний засіб “Кріт”.