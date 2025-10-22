Як дієво очистити варильну поверхню: копійчані засоби, після яких плита блищатиме, як нова

Варильна поверхня / © Freepik

Однак пригорілі залишки їжі, плями від молока та сліди жиру можуть швидко зробити керамічні варильні поверхні старими й занедбаними. Втім, відновити їхній блиск можна без агресивних дорогих хімікатів та з мінімальними зусиллями.

За допомогою яких копійчаних засобів можна легко почистити варильну поверхню, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Харчова сода

Сода — один з перевірених і дуже дієвих способів, особливо для стійких плям. Нанесіть столову ложку безпосередньо на пригорілу ділянку та обережно розподіліть порошок сухою ганчіркою.

Залиште на кілька хвилин, потім протріть вологою ганчіркою. Навіть стійкі жирні плями зникнуть, не пошкоджуючи поверхню.

Якщо плями особливо стійкі — зробіть пасту з харчової соди та води. Нанесіть її на плиту, залиште на 10 хвилин, а потім обережно протріть.

Оцет

Налийте пів склянки оцту безпосередньо на забруднену ділянку. В ідеалі — доки варильна поверхня ще трохи тепла. Дайте оцту охолонути. Потім обережно видаліть залишки скребком для керамічної плити.

Для особливо стійких плям можна повторити процес, додавши трохи води, щоб оцет краще розподілився. Будьте обережні та злегка натискайте під час зішкрібання, щоб уникнути подряпин.

Догляд за варильною поверхнею

Щоб ваша варильна поверхня мала якнайкращий вигляд протягом тривалого часу, важливий її належний захист.

Уникайте чищення жорсткими губками, адже вони залишають невеликі подряпини, які з часом лише накопичуються. Натомість використовуйте вологу м’яку тканину або ніжну губку. Потім ретельно витирайте паперовим рушником чи м’якою бавовняною тканиною.

