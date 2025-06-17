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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

Як дізнатися ще в магазині, що кавун солодкий і стиглий: 3 лайфгаки, про які ніхто не знає

Ці секрети допоможуть не помилитися з вибором кавуна, і ви зможете насолоджуватися кожним шматочком стиглого та смачного плоду.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як вибрати солодкий і стиглий кавун

Як вибрати солодкий і стиглий кавун / © Pexels

Літній сезон — це час солодких ягід, свіжих овочів і, звісно, соковитих кавунів. Та напевно з кожним хоч раз бувало: на прилавку кавун мав ідеальний вигляд, а вдома виявлялося, що він водянистий та недозрілий. Щоб не помилятися з вибором плоду, варто знати кілька хитрощів. Розповідаємо про три маловідомі, але вкрай корисні лайфгаки, які допоможуть обрати найстигліший і найсолодший кавун просто в магазині чи на ринку.

Як дізнатися ще в магазині чи на ринку, що кавун стиглий і солодкий

  1. Перевірте «мереживний» візерунок на шкірці. На шкірці кавуна можна побачити тонкі світлі лінії, схожі на павутиння або тріщинки — це так званий «мереживний» малюнок. Його наявність означає, що бджоли активно запилювали квітку кавуна, тому плід міститиме багато цукру. Чим більше таких візерунків, тим солодшим буде кавун. Це одна з маловідомих, але вкрай точних підказок.

  2. Зверніть увагу на «ґудзик» навпроти хвостика. На протилежному боці від хвостика є маленьке кругле заглиблення, воно називається «ґудзик» чи «пупок». Якщо він маленький і щільний, кавун зазвичай стиглий. А якщо великий і глибокий, усередині може бути багато волокон, а м’якоть буде водянистою і не надто солодкою.

  3. Покрутіть кавун і прислухайтесь. Більшість людей звикли стукати по кавуну, але є точніший метод перевірки: обережно покрутіть кавун у руках і нахиліть його до вуха. Якщо всередині чути легке «булькання» чи вібрацію, значить, м’якоть стигла і соковита. Недозрілий плід буде «німим», а переспілий матиме глухий, тріщавий звук.

Ще одна порада щодо вибору стиглих кавунів

Вибираючи кавун, не слід забувати про пляму знизу — вона має бути яскраво-жовтою, а не білою. Це ще одна ознака стиглості. І не варто вибирати дуже великий кавун, середній плід частіше буває найсмачнішим.

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Дата публікації
Кількість переглядів
178
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