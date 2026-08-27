Як доглядати за гортензіями наприкінці літа: що потрібно зробити зараз, а від чого краще відмовитися

Догляд за гортензіями

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Наприкінці літа гортензії поступово змінюють свій вигляд, яскраві суцвіття починають тьмяніти, а на листі після спекотних днів можуть з’являтися сухі краї. Для серпня це цілком звична картина, проте саме в цей період у багатьох садівників виникають запитання, чи продовжувати полив, чи потрібне підживлення, що робити з відцвілими суцвіттями та чи можна вже братися за секатор.

Догляд наприкінці серпня має свої особливості й залежить, зокрема, від виду гортензії. Експерти розповіли, що варто зробити з кущами зараз, щоб не нашкодити їм напередодні осені та зберегти гарне цвітіння наступного сезону.

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Не допускайте пересихання ґрунту

Гортензії потребують достатньої кількості вологи, тому в суху й спекотну погоду полив залишається головним завданням. Орієнтуватися лише на поверхню землі не варто, верхній шар може виглядати сухим, тоді як нижче вологи ще достатньо.

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У суху погоду гортензію поливають рясно, але не щодня. Воду повільно ллють під основу куща, щоб вона просочила ґрунт углиб, а не лише змочила поверхню. Перед наступним поливом перевірте землю на глибині кількох сантиметрів, якщо вона ще відчутно волога, поливати рано. У спеку та на легких піщаних ґрунтах вода потрібна частіше, після дощів — значно рідше. Головне, щоб земля біля коренів залишалася помірно вологою, але вода не застоювалася.

Найкращий час для поливу — ранок. Воду спрямовують під кущ, а не на листя та суцвіття. Постійне змочування листків створює сприятливіші умови для розвитку плямистостей та інших хвороб. Водночас заливати гортензію не потрібно. Земля має залишатися помірно вологою, а не перетворюватися на болото.

Захистіть від спеки

Навіть наприкінці літа сонце може бути достатньо сильним, щоб спричинити тепловий стрес. Особливо чутливою до палючого післяобіднього сонця є гортензія великолиста.

Якщо рослина росте в контейнері, у період сильної спеки горщик можна переставити туди, де після обіду буде легка тінь. Кущі у відкритому ґрунті за тривалої спеки можна тимчасово притінити. У перспективі для чутливих сортів краще місце, де є ранкове сонце та захист у найспекотніші години дня.

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При цьому не всі гортензії мають однакові вимоги до освітлення, тому повністю переносити рекомендації для одного виду на всі інші не варто.

Оновіть шар мульчі

Наприкінці літа корисно перевірити землю навколо куща. Якщо стара мульча розклалася або її залишилося мало, шар можна поновити.

Органічна мульча сповільнює випаровування води та захищає кореневу зону від різких коливань температури. Фахівці радять підтримувати шар приблизно 5 см. Підійдуть, наприклад, подрібнена кора, деревна тріска або листовий перегній.

Мульчу не потрібно насипати впритул до стебел. Залиште навколо основи куща невеликий вільний простір. Надто товстий і постійно мокрий шар біля пагонів утримуватиме зайву вологу та може сприяти загниванню.

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Чи потрібно зараз обрізати гортензію

Наприкінці серпня з секатором краще не поспішати. Саме тут легко припуститися помилки, через яку наступного літа на кущі буде значно менше квітів. Причина полягає в тому, що різні види гортензій закладають квіткові бруньки по-різному.

Гортензія великолиста (Hydrangea macrophylla), дуболиста (H. quercifolia) та черешкова (H. anomala) переважно цвітуть на пагонах попереднього року. Такі рослини починають формувати бруньки майбутнього сезону вже в серпні та вересні. Якщо сильно обрізати їх зараз, разом із пагонами можна видалити майбутні квіти.

Волотиста (H. paniculata) та деревоподібна (H. arborescens) гортензії цвітуть на прирості поточного року. Їх основне формувальне обрізування зазвичай проводять наприкінці зими або рано навесні, до активного росту.

Тому, якщо ви точно не знаєте, яка саме гортензія росте у саду, наприкінці літа безпечніше відкласти серйозне обрізування.

Що робити з відцвілими суцвіттями гортензії

Необов’язково зрізати всі суцвіття тільки тому, що вони почали буріти. Підсохлі «шапки» можуть залишатися на кущі й восени, а в деяких садах їх зберігають і на зиму заради декоративного вигляду.

Особливо обережно потрібно поводитися з видами, які цвітуть на старих пагонах. Якщо все-таки видаляєте відцвілу квітку, не варто одночасно сильно вкорочувати гілку, не знаючи особливостей конкретного сорту.

Для деревоподібної гортензії ситуація інша, видалення відцвілих суцвіть у деяких випадках може сприяти повторному цвітінню в серпні.

Підживлення наприкінці серпня краще припинити

Ще одна процедура, з якою наприкінці літа варто завершувати, — внесення добрив, особливо азотних. Причина проста, підживлення може стимулювати появу ніжних молодих пагонів. До холодів вони можуть не встигнути достатньо визріти й стати більш уразливими до морозів. Саме тому фахівці радять наприкінці серпня не стимулювати новий активний ріст.

Це не означає, що гортензії взагалі не потребують поживних речовин. Просто основне підживлення краще проводити в період активного росту відповідно до потреб рослини та стану ґрунту.

Що робити, якщо листя почало вкриватися плямами

Наприкінці теплого й вологого літа на гортензіях можуть з’являтися плями на листі. У такому випадку насамперед варто переглянути спосіб поливу.

Не поливайте кущ зверху без необхідності та не залишайте листя мокрим надовго. Сильно уражене опале листя й рослинні рештки краще прибирати з-під куща, оскільки на них можуть зберігатися збудники хвороб. Не обрізайте та не працюйте з проблемними рослинами, поки вони мокрі, щоб не сприяти поширенню інфекції.

Таким чином, наприкінці серпня гортензії потрібно не стимулювати до нового росту, а підтримувати. Стежте за вологістю землі, глибоко поливайте під корінь у посушливу погоду, поновіть мульчу та захистіть чутливі рослини від палючого післяобіднього сонця. А ось із сильним обрізуванням і підживленням краще зачекати — зараз кущ поступово готується до завершення сезону, а деякі види вже закладають основу майбутнього цвітіння.

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