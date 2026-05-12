Як доглядати за гортензією у травні: помилки, через які кущ може не зацвісти

Гортензія

Гортензія може роками рости пишним зеленим кущем, але так і не потішити рясним цвітінням. Часто причина криється саме у весняному догляді, адже у травні рослина активно формує майбутні бутони. Неправильна обрізка, помилки з підживленням або нестача вологи можуть позбавити кущ квітів на весь сезон.

Про це повідомила газета «Сільський господар».

Однією з найпоширеніших помилок садівників є весняна обрізка крупнолистої гортензії. Саме цей вид формує квіти на пагонах минулого року. Якщо навесні зрізати старі здерев’янілі гілки, разом із ними зникають і майбутні бутони. Тому фахівці радять у травні проводити лише санітарне очищення куща — видаляти сухі, підмерзлі або слабкі пагони.

У цей період гортензія також потребує правильного підживлення. Рослині потрібні сили для росту листя та закладання бутонів, тому для неї рекомендують комплексні добрива з перевагою фосфору та калію. На упаковці часто вказують формули на кшталт NPK 10-20-20. Азот теж необхідний, але його надлишок може дати зворотний ефект — кущ активно нарощуватиме зелену масу замість цвітіння.

Підживлювати гортензію радять раз на 10–14 днів. Садівники рекомендують чергувати кореневе внесення добрив із обприскуванням листя. Водночас важливо стежити за поливом. Ґрунт під кущем має залишатися вологим, але без застою води. У теплі травневі дні доросла гортензія може потребувати до 15–20 літрів води кожні два-три дні.

Окремо садівники пояснюють, чому сині гортензії з часом стають рожевими. Це пов’язано не з хворобою рослини, а з кислотністю ґрунту. Якщо ґрунт кислий, квіти залишаються синіми або блакитними. У нейтральному чи лужному середовищі вони набувають рожевого або малинового відтінку. Білі сорти при цьому не змінюють колір.

Через те, що більшість українських чорноземів мають нейтральну або слаболужну реакцію, вирощені у кислому торфі сині гортензії після висаджування у саду часто змінюють колір уже наступного сезону. Для підтримки синього відтінку ґрунт рекомендують додатково підкислювати спеціальними засобами, зокрема сульфатом алюмінію або колоїдною сіркою.

Ще одна причина відсутності цвітіння — підмерзання квіткових бруньок взимку. Крупнолиста гортензія закладає їх ще восени на кінчиках пагонів, тому сильні морози або різкі перепади температур можуть пошкодити майбутні квіти. Навіть якщо сам кущ навесні має живий вигляд і випускає листя, цвітіння цього року може не бути.

Саме тому такі сорти радять ретельно вкривати на зиму. Для захисту використовують каркас, кілька шарів агроволокна та мульчування основи куща корою або торфом.

Тим, хто не готовий до складного догляду, садівники рекомендують звернути увагу на волотисті та деревовидні гортензії. Вони формують квіти на пагонах поточного року, тому краще переносять морози та весняну обрізку й стабільно цвітуть щоліта.

