Грошове дерево

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Грошове дерево, яке ще називають деревом щастя, можна побачити в багатьох оселях. Цю кімнатну рослину цінують за товсті зелені листочки, схожі на монети, та невибагливість у догляді. Проте з настанням холодів навіть здорове дерево може почати жовтіти, втрачати листя та поступово слабшати.

Експерти поділился порадами, як правильно доглядати за грошовим деревом восени та взимку, де його краще поставити й що робити, якщо рослина почала скидати листя.

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Де краще поставити грошове дерево

Грошове дерево, або товстянка яйцеподібна (Crassula ovata), належить до сукулентів. У природі такі рослини пристосовані до періодичної нестачі води, тому накопичують вологу у своїх м’ясистих листках і стеблах.

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Для здорового розвитку товстянці потрібно багато світла. Найкраще поставити горщик біля південного або західного вікна. У затіненому місці пагони рослини починають витягуватися, стають слабшими, а крона поступово втрачає компактну форму.

При цьому товстянка добре переносить сонячне світло, але до яскравих променів її потрібно привчати поступово. Якщо різко переставити рослину з темного місця на сонячне підвіконня, на листі можуть з’явитися опіки.

Взимку, коли світловий день коротший, грошове дерево особливо потребує добре освітленого місця. Тому тримати його в глибині кімнати небажано.

Як часто поливати грошове дерево взимку

Одна з найпоширеніших помилок у догляді за товстянкою — надмірний полив. Рослина накопичує воду в листках, тому здатна певний час обходитися без додаткової вологи. Натомість постійно мокрий ґрунт може призвести до загнивання коріння.

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Навесні та влітку, коли грошове дерево активно росте, його поливають частіше. Восени та взимку потреба у воді зменшується. У холодний сезон орієнтовний проміжок між поливами може становити 2-4 тижні.

Однак дотримуватися такого графіка буквально не потрібно. Частота поливу залежить від температури в кімнаті, розміру горщика та швидкості висихання ґрунту. Найкращий орієнтир — стан землі. Поливайте товстянку лише тоді, коли ґрунт у горщику майже повністю просох. Після поливу обов’язково зливайте воду, що залишилася в піддоні. Коріння не повинно постійно перебувати у вологому середовищі.

Яка температура підходить грошовому дереву взимку

Товстянка може зимувати у звичайній квартирі, проте в прохолоднішому приміщенні її ріст природно сповільнюється. Сприятливою для зимового відпочинку рослини може бути температура приблизно 12–15 °C.

Водночас грошове дерево не обов’язково переносити в холодне приміщення. Воно може залишатися за кімнатної температури, якщо отримує достатньо світла, а полив відповідає умовам утримання.

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Особливо важливо захищати рослину від холодних протягів. Наприклад, якщо горщик стоїть на підвіконні, під час провітрювання кімнати холодне повітря може потрапляти безпосередньо на листя.

Тому на час тривалого зимового провітрювання рослину краще відсунути від відкритого вікна.

Який ґрунт і горщик потрібні товстянці

Для грошового дерева важливий не лише правильний полив, а й ґрунт, у якому воно росте. Товстянці потрібен легкий субстрат, який добре пропускає воду й повітря. Найпростіший варіант — готова ґрунтова суміш для кактусів і сукулентів.

Важливе значення має й горщик. На його дні обов’язково повинні бути дренажні отвори, через які виходитиме зайва вода.

Для товстянки підходять, зокрема, керамічні та теракотові горщики. Неглазурована теракота додатково сприяє випаровуванню вологи через стінки. Не варто висаджувати невелику рослину в надто великий горщик. Значний об’єм ґрунту може довго залишатися вологим, особливо взимку, коли товстянка споживає менше води.

Чому грошове дерево жовтіє та скидає листя

Якщо листя товстянки почало жовтіти й опадати, насамперед перевірте стан ґрунту.

Причини можуть бути різними.

Надмірний полив. Якщо земля постійно мокра, листя може ставати жовтим і м’яким, а згодом опадати. У складніших випадках починає загнивати коріння.

Нестача води. Якщо рослину дуже довго не поливали, листочки можуть втрачати пружність, зморщуватися та поступово опадати. При цьому ґрунт буде сухим.

Недостатнє освітлення. Якщо товстянка стоїть далеко від вікна, її пагони можуть витягуватися, слабшати, а частина листя — опадати.

Переохолодження. Холодний протяг або різке зниження температури також можуть спричинити втрату листя.

Варто пам’ятати, що опадання кількох старих листочків у нижній частині рослини є природним процесом. Насторожитися потрібно, якщо товстянка швидко втрачає багато листя або її стебла стають м’якими.

Чим підживлювати грошове дерево, щоб листя було густим

Грошове дерево не потребує частого внесення добрив.

Підживлювати його найкраще навесні та влітку, коли рослина активно росте. Для цього можна використовувати спеціальні добрива для кактусів і сукулентів, дотримуючись дозування, зазначеного виробником.

Восени підживлення зазвичай припиняють, а взимку, коли ріст товстянки сповільнюється, додаткові добрива переважно не потрібні.

Надлишок поживних речовин не зробить листя густішим автоматично. Натомість неправильне підживлення може нашкодити корінню.

Як зробити грошове дерево пишним

Щоб товстянка мала густу й розгалужену крону, її можна періодично обрізати. Найкраще проводити таку процедуру навесні, коли рослина починає активно рости.

Для формування крони можна:

вкоротити надто довгі пагони;

прищипнути верхівки молодих пагонів;

видалити пошкоджені або засохлі частини.

Прищипування верхівки може стимулювати появу бічних відгалужень, завдяки чому рослина поступово стає густішою.

Однак наприкінці осені та взимку сильне обрізування краще не проводити. У цей період товстянка росте повільніше, тому відновлення після процедури може тривати довше.

Якщо рослина має довгі тонкі пагони, варто також перевірити освітлення. Адже без достатньої кількості світла навіть регулярне обрізування не допоможе надовго зберегти компактну крону.

Чого не можна робити з грошовим деревом узимку

Щоб товстянка добре пережила холодний сезон, варто уникати кількох поширених помилок:

Не поливайте рослину, якщо ґрунт ще вологий.

Не залишайте воду в піддоні після поливу.

Не тримайте горщик на холодному протязі.

Не ставте товстянку в темний куток кімнати.

Не вносьте добрива без потреби.

Не проводьте сильне обрізування в період уповільненого росту.

Також грошове дерево не потребує регулярного обприскування листя. Воно добре переносить сухе повітря у квартирі, зокрема під час опалювального сезону.

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