Як доглядати за кімнатними рослинами, щоб вони пережили зиму: зробіть ці прості кроки

Кімнатні рослини. / © Pexels

З настанням холодів змінюються умови для кімнатних рослин. Адже стає менше світла, повітря в квартирах пересихає через опалення, а температура не завжди стабільна. Щоб вони добре та без стресу пережили зиму, варто трохи скоригувати догляд за ними.

Як правильно підготувати кімнатні рослини до зимового періоду

1. Зменште полив

Взимку рослини ростуть повільніше, тому не потребують великої кількості води. Поливайте лише тоді, коли ґрунт підсохне на 2–3 см. Надмірна волога в холодний період може призвести до загнивання коріння.

2. Знизьте кількість підживлень

У холодний сезон більшість кімнатних квітів перебуває у стані спокою. Добрива в цей час їм не потрібні або вносяться рідко - раз на 1–1,5 місяці.

3. Подбайте про вологість повітря

Через батареї в квартирах повітря стає сухим, що шкодить листю. Допоможуть зволожувачі, ємності з водою поруч із рослинами чи обприскування (але не всі види це люблять).

4. Забезпечте достатнє освітлення

Світловий день узимку короткий. Якщо рослинам не вистачає світла, можна переставити їх ближче до вікна або використати спеціальні лампи для підсвічування.

5. Уникайте протягів і перепадів температур

Краще не ставити горщики прямо біля батарей чи в зоні холодного повітря з вікна. Оптимальна температура взимку – +18…22 °C для більшості кімнатних культур.

6. Пересадження та обрізання відкладіть до весни

Взимку рослини слабші, тому краще не турбувати їх зайвими процедурами. Виняток – хворі екземпляри, які потребують термінової пересадки.

