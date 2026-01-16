Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: 7 простих простих кроків від експертів

Кімнатні рослини / фото ілюстративне / © unsplash.com

Від монстери до тендітних папоротей чимало ваших кімнатних рослин потребують «реабілітації» після зимових свят. Експерти нагадують, що саме початок січня є найкращим часом, аби виправити помилки в догляді за кімнатними рослинами та як можна повернути їм здоровий вигляд.

Про це пише House Beautiful.

У зимовий період своєчасне підживлення допоможе кімнатним рослинам залишатися здоровими до самої весни. Експерти розповіли, як «перезавантажити» ваші кімнатні рослини, щоб квіти процвітали навіть у морози, а втомлені екземпляри швидко відновили сили.

1. Відрегулюйте режим поливу

Поливати кімнатні рослини — справа простіша, ніж здається. Не потрібно дотримуватися жорсткого графіка. Просто занурте палець у землю приблизно на фалангу. Якщо грунт сухий, обережно полийте рослину теплою водою, доки вона не почне витікати з отворів на дні горщика. Потім обов’язково злийте зайву воду з піддона.

Такий простий спосіб допоможе уникнути двох проблем: залити коріння (воно може згнити) або недолити води (листя почне в’янути). Щоб краще відчувати потреби рослини, раз на тиждень перевіряйте, наскільки важкий горщик і чи вологий ґрунт. Так ви точно будете знати, коли їй потрібна вода.

2. Забезпечте правильний водостік

«Горщики повинні мати отвори на дні, щоб зайва вода стікала», — попереджає експертка Енді Літтл.

Аби зробити ідеальний дренаж, вона радить вистелити горщики для рослин глиняним посудом, уламками горщиків або сіткою, щоб збільшити потік повітря та запобігти змиванню ґрунту під час стікання води.

«Керамічні горщики підходять для сукулентів і кактусів, оскільки вони швидко дозволяють воді випаровуватися. Пластикові горщики краще підходять для більш листяних кімнатних рослин, які люблять трохи вологу погоду», — зауважила Енді.

3. Збільште вологість повітря

«Взимку через опалення повітря стає надто сухим для тропічних рослин, як-от калатеї чи папороті», — пояснює Енді.

Щоб зволожити їх, вона радить:

щодня обприскувати листя;

ставте горщики на піддони з вологою галькою;

тримайте рослини у ванній або біля зволожувача;

групуйте вазони разом для створення мікроклімату.

За словами експертки, листя оживе та стане міцнішим вже за кілька днів.

4. Забезпечте вашим рослинам правильне освітлення

Надмірне сонячне світло може спричинити опіки на листі. За словами Енді, рослинам потрібно до 16 годин м’якого, непрямого освітлення, тому їх краще ставити на східні чи західні підвіконня. Щоб квіти росли рівномірно, щотижня повертайте горщики, а тіньолюбні філодендрони та лілії тримайте якомога далі від яскравих променів.

5. Пересадіть вашу рослину за потреби

Уважно подивіться на свої рослини в горщиках. Коріння вилізає назовні через дірки на дні? Або земля після поливу стає сухою занадто швидко? Це ознаки того, що горщик став замалим.

Краще пересадити рослину в посудину трохи більшу. Збільшуйте розмір поступово, щоб земля не втримувала забагато вологи — від цього коріння може згнити.

6. Обріжте листя та стебла

Якщо ви помітили мертве листя або стебла біля основи рослини, обріжте їх. Це допоможе перенаправити енергію рослини на здоровий ріст і стимулює утворення нового листя.

7. Підживіть свої рослини

Ви можете трохи підживити свої рослини, внісши добрива.

«Взимку підживлюйте рослини злегка та використовуйте збалансоване добриво кожні шість тижнів для листяних рослин і добриво з калієм для квітучих кімнатних рослин», — радить Енді.

