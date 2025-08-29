Як доглядати за кімнатними рослинами з барвистим листям: головні правила

Колеус

Кімнатні квіти з барвистим листям здатні стати головним акцентом в інтер’єрі. Їхні бордові, сріблясті, рожеві чи строкаті візерунки тішать око протягом усього року. Водночас така краса потребує особливої уваги, адже стан листя напряму залежить від умов догляду.

Найважливіше — підібрати правильне освітлення. Декоративні рослини з кольоровим листям найкраще почуваються на яскравому, але розсіяному світлі. Сонячні промені можуть «вигоряти» візерунок і робити його менш насиченим, тож оптимальне місце — східні чи південні вікна з легкою фіранкою. Взимку брак світла компенсують фітолампи.

Поливати варто обережно: як пересушування, так і надлишок води шкодять. Орієнтуватися слід на стан ґрунту — якщо верхній шар сухий, час поливу настав. Дренаж обов’язковий, щоб уникнути застою вологи.

Не менш важлива й вологість повітря. У квартирах із центральним опаленням листя часто підсихає по краях. Вирішити проблему допоможе зволожувач, піддон із вологою галькою чи періодичне обприскування (але лише для видів, яким воно не шкодить).

Підживлення відповідає за яскравість відтінків. Для таких рослин підходять добрива з підвищеним вмістом азоту. Вносити їх радять раз на два тижні в теплий сезон, а взимку дати квітам відпочити.

Пересадка потрібна рідко — приблизно раз на 2–3 роки. Якщо корені здорові, достатньо оновити верхній шар землі.

Правильне світло, зволоження та регулярний догляд допоможуть декоративним рослинам зберегти яскравість листя і створити у домі атмосферу затишку та свіжості.

