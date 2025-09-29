Як доглядати за орхідеями восени, аби вони пережили зиму: корисні поради

Орхідея. / © Pexels

Орхідеї - одні з найпопулярніших кімнатних рослин. Аби вони тішили око своїм пишним цвітінням, потрібний правильний догляд за ними. Що важливо - ці правила змінюються залежно від пори року.

Як доглядати за орхідеями восени, повідомило видання Kobieta w INTERIA.PL.

Восени більшість видів орхідей переходять до стан спокою. Вони уповільнюють свої життєві процеси, обмежуючи ріст, дихання та поглинання поживних речовин. Саме тому з початком холодів слід змінити полив і припинити підживлення.

Коли рослина переходить до стану спокою, важливо забезпечити різницю температур між кімнатою вдень і вночі. Тому важливо обрати правильне місце для неї. Гарною ідеєю буде розмістити орхідеї на підвіконні. Втім, варто бути обережними, аби не ставалося сильних протягів.

Восени та взимку важливий доступ до світла. В цю пору іноді необхідне додаткове освітлення, щоб допомогти орхідеям пережити період спокою.

Як поливати орхідеї восени

Осінь – хоч і час відпочинку для орхідей, але доглядати за ними потрібно далі, аби рослини без проблем пережили холодні місяці, що попереду.

Протягом цього періоду полив слід скоротити до мінімуму, а іноді навіть повністю припинити. Відновіть регулярний полив лише тоді, коли орхідея почне проростати новим листям і корінням.

Восени надлишок води може призвести до проблем з орхідеями, таких як гниття та грибкові захворювання. Щоб запобігти їх в'янення, ми повинні бути обережними з кількістю води, яку ми їм даємо.

Гарний варіант - відмова від стандартного поливу. Натомість рослини можна купати. Просто помістіть горщик з орхідеєю у велику ванну, наповнену водою, приблизно на 20 хвилин. Протягом цього часу коріння поглине стільки води, скільки їм потрібно. Надлишок просто стече з горщика після завершення ванни. Такий тип ванни можна робити раз на 1-2 тижні.

Восени та взимку слід відмовитися від підживлення квітів. Перші дози поживних речовин можна вносити лише навесні - починаючи з дуже невеликих кількостей і поступово збільшуючи їх.

