Як доглядати за півоніями у вазі: поради, що збережуть їхню красу надовго

Півонії. / © Unsplash

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Півонії відомі не лише своєю красою, а й надзвичайно приємним ароматом. Іноді після того, як бутон розцвів, квіти швидко втрачають свіжість, пелюстки опадають, а стебла стають млявими. Щоб зберегти букет якомога довше, важливо знати правила догляду за півонії у вазі.

Як доглядати за півоніями у вазі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Купуючи півонії, обирайте ті, бутони яких ледь розкрилися. Вже у вазі вони будуть повільно розквітати, а отже - букет довше простоїть. Зріз стебла повинен бути зеленим, а не коричнуватим. Щойно зрізані квіти матимуть пружне яскраво зелене листя.

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Якою має бути ваза

Обирайте для півоній глибоку та непрозору вазу. Ідеально, якшо вона буде темного кольору. Саме це допоможе запобігти потраплянню у воду сонячних променів.

Висота вази має бути така, щоб стебла були занурені у воду на ¾. Найкраще підійде ємність велика в діаметрі, щоб сусідні бутони лише трошки торкалися один одного.

Де мають стояти квіти

Зрізані квіти, півонії зокрема, варто тримати у прохолодному місці, далеко від прямих сонячних променів та джерел тепла. Не люблять вони і протягів. Холодне повітря може призвести до швидкого зневоднення півонії.

Флористи кажуть, що гарантований спосіб продовжити життя зрізаним півонії – класти їх на ніч у холодильник. Це допоможе продовжити життя квітів до 10-12 днів.

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Якою має бути вода

Щоб півонії довше зберігали свіжість, потрібно ставити квіти у відстояну холодну воду. Варто щодня або хоча б через день міняти воду у вазі. Обов'язково щоразу очищайте вазу мильним розчином.

У воду, щоб її продезінфікувати, варто додати щось цього переліку:

аспірин (таблетку на літр води);

винний чи яблучний оцет (половину чайної ложки на літр);

лимонну кислоту (щіпку на кінчику ножа на літр);

борну кислоту (половину чайної ложки на літр);

хлорний відбілювач (2 краплі на літр).

Також потрібно прохолодною відстояною водою обприскувати півонії з пульверизатора. Це продовжить квітам термін життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які вазони не можна ставити в кімнаті, де ви спите.

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