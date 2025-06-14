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Як доглядати за півоніями у вазі: поради, що збережуть їхню красу надовго
Півонії можуть простояти напрочуд довго, якщо створити для них належні умови та догляд.
Півонії відомі не лише своєю красою, а й надзвичайно приємним ароматом. Іноді після того, як бутон розцвів, квіти швидко втрачають свіжість, пелюстки опадають, а стебла стають млявими. Щоб зберегти букет якомога довше, важливо знати правила догляду за півонії у вазі.
Як доглядати за півоніями у вазі, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Купуючи півонії, обирайте ті, бутони яких ледь розкрилися. Вже у вазі вони будуть повільно розквітати, а отже - букет довше простоїть. Зріз стебла повинен бути зеленим, а не коричнуватим. Щойно зрізані квіти матимуть пружне яскраво зелене листя.
Якою має бути ваза
Обирайте для півоній глибоку та непрозору вазу. Ідеально, якшо вона буде темного кольору. Саме це допоможе запобігти потраплянню у воду сонячних променів.
Висота вази має бути така, щоб стебла були занурені у воду на ¾. Найкраще підійде ємність велика в діаметрі, щоб сусідні бутони лише трошки торкалися один одного.
Де мають стояти квіти
Зрізані квіти, півонії зокрема, варто тримати у прохолодному місці, далеко від прямих сонячних променів та джерел тепла. Не люблять вони і протягів. Холодне повітря може призвести до швидкого зневоднення півонії.
Флористи кажуть, що гарантований спосіб продовжити життя зрізаним півонії – класти їх на ніч у холодильник. Це допоможе продовжити життя квітів до 10-12 днів.
Якою має бути вода
Щоб півонії довше зберігали свіжість, потрібно ставити квіти у відстояну холодну воду. Варто щодня або хоча б через день міняти воду у вазі. Обов'язково щоразу очищайте вазу мильним розчином.
У воду, щоб її продезінфікувати, варто додати щось цього переліку:
аспірин (таблетку на літр води);
винний чи яблучний оцет (половину чайної ложки на літр);
лимонну кислоту (щіпку на кінчику ножа на літр);
борну кислоту (половину чайної ложки на літр);
хлорний відбілювач (2 краплі на літр).
Також потрібно прохолодною відстояною водою обприскувати півонії з пульверизатора. Це продовжить квітам термін життя.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які вазони не можна ставити в кімнаті, де ви спите.