Як домогтися поваги: психологія впевненості / © Freepik

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Повага не завжди починається з розмови. Часто досить того, як людина заходить до кімнати, тримає спину, дивиться на співрозмовника та реагує на чужу поведінку. Психологи пояснюють: невербальні сигнали — постава, міміка, погляд і рухи, впливають на перше враження від людини.

Дослідження психологів, опубліковане в журналі Psychological Science, також присвячене тому, як положення тіла пов’язане з відчуттям упевненості та соціальним сприйняттям. Ось п’ять психологічних прийомів, які допомагають справляти враження людини, що цінує себе та не потребує постійного схвалення.

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Тримайте спину рівно, але не напружуйтеся

Постава — один із перших сигналів, за якими оточення оцінює впевненість. Опущені плечі, втягнута голова та сутулість можуть створювати враження скутості й невпевненості.

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Спробуйте розправити плечі, тримати голову прямо, а вагу тіла рівномірно розподіляти на обидві ноги. Не потрібно демонстративно випинати груди чи напружувати м’язи. Природна, спокійна постава має переконливіший вигляд за награну демонстрацію сили.

Не відводьте погляд одразу

Під час розмови підтримуйте природний зоровий контакт. Якщо людина дивиться на вас, не поспішайте опускати очі або переводити погляд на телефон. Спокійний контакт очима демонструє увагу та зацікавленість.

Водночас не потрібно безперервно дивитися співрозмовнику в очі: це може створювати напруження. Періодично відводьте погляд, не втрачаючи контакту з опонентом.

Не метушіться під час спілкування

Постійне поправляння одягу, клацання пальцями, крутіння предметів у руках і безперервні рухи можуть видавати хвилювання. Людина, яка рухається спокійно, зазвичай справляє більш зібране враження.

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Спробуйте не поспішати з жестами, не перебирати речі на столі та не змінювати положення тіла кожні кілька секунд. Спокійні рухи допомагають мати впевнений вигляд навіть у незнайомій компанії.

Не посміхайтеся автоматично

Доброзичливість важлива, але постійна вимушена усмішка іноді створює враження, що людина намагається всім сподобатися. Не потрібно усміхатися у відповідь на кожну репліку або виправдовувати чужу грубість привітним виразом обличчя.

Краще використовувати природну міміку: усміхатися, коли справді приємно, і зберігати нейтральний вираз обличчя в інших ситуаціях. Це допомагає демонструвати щирість і внутрішню впевненість.

Не поспішайте заповнювати тишу

Люди часто починають нервувати, коли в розмові виникає пауза. Вони метушаться, намагаються одразу щось сказати або виправдовуються навіть тоді, коли цього не потрібно.

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Спробуйте спокійно витримувати кілька секунд тиші. Не відводьте погляд у підлогу, не поспішайте змінювати тему й не демонструйте незручність. Така поведінка свідчить про те, що ви не боїтеся власної присутності та не намагаєтеся будь-якою ціною отримати схвалення.

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