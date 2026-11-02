Як допомогти гортензії пережити зиму та зацвісти з новою силою: осінній гід для садівника

Захист гортензій

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Метельчата гортензія славиться своєю витривалістю — вона здатна без особливих проблем витримувати морози до 30 градусів нижче нуля. Однак попри такий міцний природний потенціал, чимало садівників навесні з розчаруванням виявляють пошкоджені кущі або бідне цвітіння. Головна проблема зазвичай ховається не в лютій зимовій погоді, а в дрібних помилках, яких ми припускаємося в саду наприкінці осені. Щоб кущ наступного року випустив величезні, наповнені життям шапки суцвіть, підготовку до холодів слід починати заздалегідь і за чітким алгоритмом.

Підживлення гортензії восени, розпушування грунтута полив

Перше, що потрібно зробити ще наприкінці серпня чи на початку вересня — повністю припинити підживлення рослини добривами з високим вмістом азоту. Цей елемент змушує кущ викидати нові зелені пагони, які не встигнуть визріти до морозу і стануть слабким місцем рослини. Натомість саджанцю необхідна міцна мінеральна база для визрівання деревини. Для цього використовують суміш суперфосфату та сульфату калію, розчиняючи їх у воді та поливаючи пристовбурне коло.

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Водночас важливо пам’ятати про делікатність кореневої системи гортензії. Її корінці залягають досить близько до поверхні, тому глибоке розпушування ґрунту восени суворо заборонене — ви ризикуєте серйозно травмувати рослину.

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Не варто також різко кидати полив із першими холодними ночами, внаслідок сухої землі поверхневі шари ґрунту промерзають набагато швидше, гублячи коріння. У жовтні кущам потрібен щедрий вологозарядний полив.

Як правильно обрізати гортензії

Коли приходить час санітарного прибирання, багато хто робить типову помилку — зрізає кущ під самий корінь або видаляє абсолютно всю зелень. Насправді ж восени варто прибрати лише сухі квіткові шапки, залишаючи на пагонах хоча б 15–20 сантиметрів із листям. Ця зелена маса працює до останнього тепла, виробляючи поживні речовини для підживлення кореневища перед зимівлею. Усі слабкі, тонкі «ниткоподібні» гілочки та зайву порожнечу в центрі куща слід безжально вирізати чистим інструментом, попередньо обробивши леза спиртом.

Надійне утеплення та захист гортензій

Щоб корені та основа куща не постраждали від зимової негоди, пристовбурну зону обов’язково мульчують. Для цього чудово підходить шар низинного торфу, поверх якого викладають сухе листя дуба чи берези. Аби важкий зимовий сніг не поламав розлогі гілки, їх акуратно збирають і злегка стягують мотузкою, після чого навколо куща часто споруджують легкий каркас, який залишає простір для циркуляції повітря.

З настанням весни це укриття знімають поступово, даючи рослині адаптуватися до сонця. А вже у травні, коли природа остабілізується, кущ можна підживити звичайною сечовиною, яка дасть потужний поштовх для нового сезону пишного та яскравого цвітіння.

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