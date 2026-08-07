Як допомогти коту чи собаці в спеку: не пропустіть перші ознаки перегріву улюбленців

Кіт і собака

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У спеку як коту, так і песику потрібні свіжа вода, тінь або прохолодне приміщення та мінімум активності в найгарячіші години. Якщо тварина вже має ознаки перегріву, її треба негайно забрати із сонця, почати поступово охолоджувати й зв’язатися з ветеринаром.

ТСН.ua зібрав головні поради щодо домашніх улюбленців в спекотні дні.

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Чому спека небезпечна для котів і собак

У собак ризик теплового удару зростає за спеки чи високої вологості, після надмірного фізичного навантаження, а також у літніх тварин, тварин із надмірною вагою, короткою мордою, густою або темною шерстю, хворобами серця чи дихальних шляхів. Коти також можуть перегрітися, зокрема якщо опинилися в закритому задушливому приміщенні.

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Найнебезпечніша ситуація — залишити улюбленця в зачиненій машині навіть ненадовго: салон швидко нагрівається, а ризик для тварини різко зростає. Не залишайте її там без нагляду.

Ознаки перегріву, за яких не можна чекати

У собаки небезпечними сигналами є сильне дихання, рясне слиновиділення, блювання, діарея, слабкість, сплутаність, судоми або втрата свідомості. У кота перегрів може проявлятися надмірним диханням, слинотечею, слабкістю, блюванням, діареєю або колапсом.

Якщо тварина не може нормально стояти, втрачає свідомість, має судоми, важко дихає або її стан швидко погіршується, це невідкладний стан. Одразу телефонуйте до ветеринарної клініки та попередьте, що ви везете тварину з підозрою на тепловий удар.

Що зробити до консультації з ветеринаром

Перенесіть тварину в тінь або прохолодне приміщення. Припиніть будь-яку активність. Почніть охолодження прохолодною, але не крижаною водою. Обережно змочуйте шерсть і забезпечте рух повітря вентилятором. Запропонуйте воду, якщо тварина при свідомості й може ковтати. Не вливайте воду силоміць — це може призвести до захлинання. Продовжуйте шлях до ветеринарної клініки в прохолодному, добре провітрюваному транспорті. Не відкладайте огляд, навіть якщо після охолодження тварині стало краще.

Не використовуйте крижану воду, крижану ванну, лід або спирт для різкого охолодження. Не накривайте тварину щільно мокрою тканиною: вона може утримувати тепло біля тіла. Замість цього змочуйте шерсть і підтримуйте циркуляцію повітря.

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Як безпечно організувати прогулянку й дім

Собаку краще вигулювати рано-вранці або ввечері, коли повітря прохолодніше. Обирайте тінь, скоротіть маршрут і не змушуйте тварину бігати чи активно гратися під сонцем. Вода та дорожня миска мають бути із собою під час кожної прогулянки.

Удома забезпечте постійний доступ до свіжої води, провітрювання без перегрівання кімнати та місце, куди тварина може відійти в тінь. Для котів за екстремальної спеки безпечніше залишатися в прохолодному приміщенні; також перевірте, чи не може тварина зачинитися в гаражі, теплиці чи іншій задушливій будівлі.

Поширені небезпечні помилки

Окреме правило стосується шерсті: не голіть і не стрижіть кота чи собаку дуже коротко без потреби або рекомендації ветеринара. Як пояснював ветеринар Євгеній Кмітевич у матеріалі TSN.ua про допомогу котам і собакам у спеку, шерсть і підшерсток утворюють повітряний прошарок, який частково захищає тварину від температурних перепадів.

Не залишайте улюбленця в машині, не влаштовуйте тривалих прогулянок у спеку й не чекайте, що небезпечні симптоми минуть самі. За підозри на тепловий удар перша допомога потрібна одночасно з консультацією та якнайшвидшим транспортуванням до ветеринара.

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