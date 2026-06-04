Як допомогти помідорам пережити спеку і не втратити врожай

Помідори / © Associated Press

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Помідори люблять тепло та сонячну погоду. Однак, коли температура піднімається занадто високо, це може зашкодити томатам. Щоб зберегти енергію та вологу у спеку, помідори уповільнюють зростання, листки скручуються, рослини можуть взагалі загинути.

Про те, як захистити помідори від спеки та зберегти урожай, пише marthastewart.

Основні рекомендації досвідчених садівників

Помідорам потрібне сонце, але в періоди екстремальної спеки прямі промені протягом усього дня можуть стати проблемою. Якщо природної тіні від дерев, паркану чи будівлі немає, можна використати затінювальну сітку. Для помідорів зазвичай достатньо легкого притінення.

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У спеку помідорам потрібно більше води. Найкращий час — ранок. Якщо поливати вдень, значна частина води швидко випарується, не діставшись коренів. Воду слід лити під корінь, а не на листя. Надмірна волога на зеленій масі може створити умови для розвитку хвороб. Ґрунт має бути вологим, але не заболоченим.

Мульча допомагає утримувати вологу в ґрунті, захищає коріння від перегрівання й зменшує кількість бур’янів. Для помідорів можна використовувати солому, скошену підсушену траву, компост або інші органічні матеріали.

Важливо мульчувати вже зволожений ґрунт. Якщо покласти мульчу на суху землю, вона може стати бар’єром і заважати воді швидко проникати до коренів. Шар мульчі має бути помірним — приблизно кілька сантиметрів.

Раніше ми писали про те, як правильно поливати помідори, щоб вони не тріскалися. Більше про це читайте у новині.

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