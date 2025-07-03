Як допомогти помідорам швидше почервоніти: що треба зробити городникам просто зараз

Розповідаємо, що саме заважає помідорам швидше почервоніти і які дії допоможуть виправити ситуацію. Про це пише ресурс «Ми-Україна».

Природні строки. Насамперед, варто перевірити строки дозрівання плодів. Ранні томати можуть дозрівати вже через 85 днів після появи сходів, тоді як пізні — лише через 110–120. Якщо термін не вийшов, можливо, варто просто почекати. Також зверніть увагу на погодні умови, нестача сонця чи прохолода можуть затримати почервоніння томатів на кілька тижнів.

Недостатньо тепла і світла. Помідори досить теплолюбиві, якщо температура опускається нижче +20 °C, процес вироблення лікопину — пігменту, що надає червоного кольору, сповільнюється. Обріжте зайве листя, яке затінює плоди, та слідкуйте за освітленням, особливо у теплиці. У разі похолодання накривайте кущі агроволокном.

Надлишок азоту. Одна з найпопулярніших причин, чому томати не червоніють, це надлишок азотних добрив. У цьому випадку рослина «жирує», нарощуючи листя, а плоди залишаються зеленими. Щоб допомогти помідорам швидше почервоніти, підживіть їх калійно-фосфорними добривами, наприклад, настоєм деревного попелу чи монофосфатом калію.

Неправильний полив. Занадто частий або нерівномірний полив негативно впливає на корені культури. Коренева система не отримує достатньо кисню, що уповільнює процеси росту та дозрівання помідорів. Поливайте один раз на 3–4 дні, але рясно, і не забувайте мульчувати ґрунт.

Загущеність і нестача повітря. Якщо листя затінює плоди, вони не отримують достатньо сонячного тепла і світла для дозрівання. Регулярне пасинкування і видалення нижнього листя допоможе покращити вентиляцію та освітлення.

Рослина стресує чи хворіє. Спека, різкі перепади температури чи грибкові захворювання можуть зупинити дозрівання томатів. Затінюйте помідори у спеку, використовуйте біопрепарати чи сироватку для профілактики фітофторозу. Для зниження стресу підійде обприскування розчином з аскорбіновою кислотою.