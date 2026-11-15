Як допомогти собаці пережити вибухи та гучні звуки під час війни: поради фахівців

Собака / © pexels.com

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Гучні вибухи, сирени та постріли можуть викликати у собак сильний стрес. Під час війни власникам важливо вміти розпізнавати ознаки тривоги улюбленця, подбати про його безпеку та знати, як допомогти тварині впоратися зі страхом.

Про це повідомляє організація Dogs Trust.

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Як зрозуміти, що собака боїться вибухів і гучних звуків

За даними організації Dogs Trust, страх у собак може проявлятися по-різному. Одні тварини шукають постійної близькості з господарем, притискають вуха, відмовляються від їжі та ласощів, часто облизують губи або мають посилене слиновиділення.

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Інші собаки тремтять, ховаються під ліжком чи в шафі, нервово бігають із кімнати в кімнату або навіть можуть мимоволі випорожнюватися в приміщенні. Особливо небезпечно, якщо переляк змушує тварину тікати: вона може вибігти на дорогу або загубитися.

«Навіть незначні ознаки страху не варто ігнорувати. Гучні й несподівані звуки можуть сильно виснажувати тварину, тому важливо вчасно допомогти їй упоратися з тривогою», — наголошують в Dogs Trust.

Як заспокоїти собаку під час вибухів: поради кінологів

Якщо собака боїться вибухів, насамперед потрібно зменшити вплив шуму та допомогти їй почуватися в безпеці. Фахівці Dogs Trust радять дотримуватися кількох правил:

Зачиняйте вікна та штори. Це допоможе частково приглушити звуки з вулиці та приховати спалахи світла.

Увімкніть телевізор або спокійну музику. Вони можуть замаскувати гучні звуки ззовні.

Зберігайте спокій. Намагайтеся дотримуватися звичного розпорядку та не метушитися. Якщо собака сама шукає вашої уваги, побудьте поруч і підтримайте її.

Не сваріть улюбленця. Зіпсовані речі, калюжі сечі в приміщенні чи інша незвична поведінка можуть бути реакцією собаки на сильний страх. Покарання лише посилить тривогу.

Заздалегідь плануйте прогулянки. Стежте за попередженнями про небезпеку та не залишайте собаку без нагляду. Під час повітряної тривоги за потреби переходьте в укриття разом із твариною, використовуючи повідець або переноску.

«Поступово привчати собак до різних звуків варто ще в цуценячому віці. Для цього підійдуть аудіозаписи грози, пострілів, феєрверків або побутових шумів. Головне — не змушувати тварину слухати звуки, які її лякають, і не створювати стресових ситуацій навмисно», — наголошують у Dogs Trust.

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Перед заняттям переконайтеся, що собака спокійна та перебуває у звичному середовищі. Увімкніть запис на дуже низькій гучності й спостерігайте за реакцією тварини. Якщо вона продовжує гратися або займатися звичними справами, гучність можна поступово збільшувати під час наступних занять. Якщо ж собака починає нервувати, тренування потрібно припинити, а наступного разу зменшити гучність і просуватися повільніше.

Як створити безпечний простір для собаки під час обстрілів

Фахівці Dogs Trust радять заздалегідь облаштувати для собаки затишне й безпечне місце, де вона зможе сховатися під час гучних звуків. Це може бути лежанка, окремий куточок або кімната, де тварина почуватиметься спокійніше. За можливості покладіть туди її улюблені іграшки, ковдру та знайомі речі.

В організації наголошують, що привчати собаку до такого місця потрібно заздалегідь, коли вона спокійна. Так улюбленець поступово асоціюватиме його з комфортом і безпекою.

«Не потрібно силоміць витягувати улюбленця з-під ліжка чи іншого місця, де він сховався під час вибухів. Якщо тварина сама обрала собі схованку, дайте їй можливість побути там, якщо це безпечно», — зазначають у Dogs Trust.

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Якщо страх гучних звуків повторюється або посилюється, варто звернутися до ветеринара. Спеціаліст перевірить, чи не пов’язана така реакція з проблемами зі здоров’ям, і за потреби порадить консультацію з фахівцем із корекції поведінки тварин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сім порід собак, представники яких найважче переносять самотність. Такі тварини особливо потребують уваги та спілкування з господарями, а тривале перебування наодинці може викликати в них стрес і тривогу.

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