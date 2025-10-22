Як досягти чистоти готельного рівня у власному домі: поради від експертів

Прибирання / © unsplash.com

Старша горнична Ліза Уільямс радить спершу протирати поверхні, до яких найчастіше торкаються руки: дверні ручки, вимикачі, крани та поручні. Ці зони є головними розсадниками бактерій і ігнорування їх поширює мікроби по кімнаті.

Про це пише Express.

«Найважливіше — спершу протерти пильні поверхні та дезінфікувати їх», — наголошує Ліза.

Таке послідовне прибирання гарантує, що чистота в кімнаті протримається довше, а ризик поширення мікробів зведеться до мінімуму.

Після обробки «гарячих зон» варто перейти до менш контактних поверхонь:

Дзеркала та скляні поверхні Підвіконня та полиці Світильники та декоративні елементи

На завершення слід пропилососити або вимити підлогу. Такий порядок прибирання дозволяє уникнути повторного забруднення вже очищених зон і забезпечує максимальну ефективність.

Завершальні штрихи для «ефекту готелю»

Щоб створити відчуття готельного комфорту:

Переставте предмети так, як би ви очікували побачити їх як гість.

Додайте свіжий ароматизатор для приємного запаху.

Перевірте деталі, які часто залишаються непоміченими, наприклад, запилене дзеркало або перекошену подушку.

Нагадаємо, експерти з прибирання поділилися простим секретом, як надовго зберегти блиск кранів у ванній та на кухні. За їхніми словами, для цього потрібно натерти попередньо вимитий та висушений кран звичайною парафіновою свічкою або воском, а потім відполірувати його м’якою тканиною.

Такий спосіб створює на поверхні тонку водовідштовхувальну плівку, яка запобігає утворенню вапняного нальоту та плям від води, завдяки чому блиск може триматися до трьох місяців.