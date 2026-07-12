Як довго можна носити спідню білизну та коли її краще викинути: експерти назвали терміни

Як часто потрібно змінювати спідню білизну / © Credits

Реклама

Чимало людей хоча б раз замислювалися, чи має спідня білизна свій «термін придатності». В Мережі можна зустріти поради оновлювати її кожні шість або дванадцять місяців. Але чи так це насправді?



Про всі нюанси — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.



Медичні фахівці наголошують: універсального правила не існує, а головними критеріями залишаються стан тканини, правильний догляд і щоденна гігієна. Експерти зазначають, що сама по собі тривалість використання не є визначальним фактором. Якщо виріб добре зберіг форму, не має пошкоджень і регулярно переться відповідно до рекомендацій виробника, він не становить небезпеки для здоров’я.

Чи є у спідньої білизни офіційний термін служби

Медичні організації не встановлюють конкретного строку, після якого білизну потрібно обов’язково викидати. Лікарі рекомендують щодня змінювати спідню білизну, а також робити це частіше після інтенсивного потовиділення, занять спортом або якщо тканина стала вологою. Такий підхід допомагає зменшити накопичення бактерій, вологи та знизити ризик подразнення шкіри.

Фахівці також радять обирати моделі зі 100% бавовни або з бавовняною ластовицею, адже цей матеріал краще пропускає повітря та допомагає підтримувати комфортний мікроклімат.

Реклама

Коли настав час попрощатися зі старою білизною

Попри відсутність чітко визначеного терміну використання, існують ознаки, які свідчать, що річ варто замінити.

До них належать:

розтягнута гумка;

дірки або потертості;

тканина, що стала дуже тонкою;

плями, які не відпираються;

стійкий неприємний запах навіть після прання;

втрата форми, через яку білизна перестає комфортно сидіти.

Стилісти та експерти з догляду за одягом радять хоча б раз на рік переглядати вміст шухляди й позбуватися виробів, які втратили свої властивості. Водночас це рекомендація щодо догляду за гардеробом, а не медичне правило.

Чому правильне прання не менш важливе

Тривалість служби білизни значною мірою залежить від догляду.

Реклама

Щоб тканина довше залишалася міцною, бажано:

прати речі після кожного використання; дотримуватися температурного режиму, зазначеного на етикетці; використовувати м’які мийні засоби; за можливості сушити природним способом, а не в сушильній машині.

Дбайливий догляд допомагає зберегти еластичність волокон і продовжує термін експлуатації виробу.

Чи потрібно міняти білизну кожні шість місяців

Порада оновлювати весь комплект двічі на рік часто зустрічається у блогах і соціальних мережах. Однак авторитетні медичні джерела не підтверджують існування такого правила.

Натомість лікарі рекомендують орієнтуватися не на календар, а на реальний стан тканини, регулярність прання та особисті потреби. Якщо білизна чиста, не має пошкоджень і забезпечує комфорт, підстав для її заміни лише через певний вік немає.

Реклама

Просте правило, яке допоможе зберегти здоров’я

Фахівці сходяться в одному: найважливіше — носити чисту білизну, змінювати її щонайменше раз на день, а після фізичних навантажень або сильного потовиділення робити це одразу.

Якщо ж тканина втратила еластичність, зносилася або перестала забезпечувати комфорт, таку річ краще замінити новою. Саме стан виробу, а не кількість місяців у шафі, є головним орієнтиром для його використання.

Новини партнерів