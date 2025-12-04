Як довго можна зберігати сир у холодильнику

Сир — улюблений продукт багатьох / © Associated Press

Правильне зберігання сиру дає змогу довше зберегти смак продукту. Залежно від того, який це сир — твердий, напівтвердий чи м’який — залежить його термін зберігання.

Як довго сир зберігатиметься в холодильнику, залежить від вмісту в ньому вологи, пояснила Джанет Флетчер, засновниця Planet Cheese. Волога необхідна для росту бактерій, тому сири з вищим рівнем вологості мають коротший термін зберігання. Навпаки, сири з нижчим рівнем вологості зберігаються довше, оскільки їм не вистачає ідеального середовища для розмноження бактерій.

Варто уникати загортання сиру в харчову плівку або фольгу. Таке пакування змусить сир пітніти і вплине на смак.

Як довго різні сири зберігаються в холодильнику

М’який сир

М’які сири (наприклад, рікота, фета, моцарела) мають високий вміст вологи, що робить їх швидкопсувнішими, ніж твердіші сири. Як правило, м’який сир зберігається в холодильнику один тиждень, не втрачаючи смаку та якості.

Напівтвердий сир

Напівтверді сири, такі як чедер, грюєр, конте, витриманий манчего та монтерей джек, містять менше вологи, ніж м’який сир. Завдяки цьому вони мають трохи триваліший термін зберігання в холодильнику — два-три тижні.

Твердий сир

До твердих сирів належать витриманий чедер, витримана гауда й парміджано-реджано. Тверді сири містять мало вологи, що ускладнює розмноження бактерій. Відкрита упаковка твердого сиру може зберігатися в холодильнику довгий час — близько чотирьох тижнів

Найочевидніша ознака псування — це видима цвіль. Інші ознаки того, що сир слід викинути, включають гіркуватий присмак, присмак ферментованих фруктів і відчуття шипіння на язиці.

