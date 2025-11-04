Прогулянка з собакою / © unsplash.com

Реклама

Ветеринарка докторка Ніколь Раус пояснила, скільки часу слід приділяти щоденним прогулянкам із собакою. За її словами, рухова активність є необхідною для кожного улюбленця, однак її тривалість залежить від віку, породи та рівня енергійності тварини.

Про це повідомило видання Express.

Раус радить дотримуватися простого правила для цуценят: по п’ять хвилин активності на кожен місяць життя — двічі на день. Тобто чотиримісячне цуценя потребує близько 20 хвилин активності вранці та стільки ж увечері. До цього часу входять не лише виходи на вулицю, а й активні ігри або рухливі заняття вдома чи у дворі.

Реклама

Для дорослих собак оптимальна тривалість вигулу, за словами фахівчині, становить від 30 до 60 хвилин на день. Водночас цей показник змінюється залежно від породи. Наприклад, енергійним собакам, як-от бордер-коллі, потрібно до двох годин фізичної активності щодня, тоді як спокійним тваринам вистачить двох прогулянок по 20 хвилин.

Окремо ветеринарка звернула увагу на потреби літніх собак. Вона підкреслила, що навіть у старшому віці важливо підтримувати рухливість, але робити це обережно.

«Щодо старших собак, то тут рекомендовано приблизно від 30 до 60 хвилин, але тип фізичних вправ дуже важливий для догляду за їхніми суглобами. Ми хочемо розглянути вправи з низьким навантаженням, тож під час прогулянок зверніть увагу на поверхню, по якій ви ходите, а потім подумайте про такі речі, як гідротерапія», — зазначила ветеринарка.

Вона також наголосила, що регулярні прогулянки допомагають зберегти не лише фізичну форму, а й ментальне здоров’я собаки. Власникам варто забезпечувати своїм улюбленцям розумову активність, особливо у старшому віці.

Реклама

Водночас більшість фахівців сходяться на думці, що середній час прогулянки має становити 20–30 хвилин за один вихід. Якщо власник не впевнений у потребах свого собаки, краще проконсультуватися з ветеринаром, аби визначити оптимальне навантаження саме для його породи.

Нагадаємо, багато людей не уявляють ночі без пухнастого друга поруч. Для когось це прояв любові, для когось — звичка чи потреба в емоційній підтримці. Проте ветеринар Пабло Антоніо Ольмедо наголошує: спати з котом чи собакою можна не всім.