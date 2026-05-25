Як довго зберігати полуницю: просто промийте її одним інгредієнтом

Полуниця

Реклама

Полуниця зберігатиметься довше, якщо її промити оцтом та покласти в холодильник. Таким чином ягода може зберігатися навіть до 2 тижнів.

Про це пише mirror.co.uk.

Кулінарна журналістка та викладачка кулінарії Шері Касл, яка спеціалізується на дослідженні інгредієнтів та їхнього шляху від ферми до столу, каже, що секрет полягає в тому, щоб швидко промити ягоди оцтом перед тим, як покласти їх на зберігання.

Реклама

Вона пояснює, що проста «оцтова ванна» допомагає знищити бактерії та спори цвілі, які відповідають за швидке псування полуниці.

Воду та оцет потрібно розмішати у пропорціях 3:1. Полуницю слід замочити приблизно на десять хвилин разом із зеленими верхівками, потім злити воду та ретельно промити під холодною проточною водою.

Далі потрібно добре просушити полуницю. Шері пропонує використовувати вертлюжок для салату, вистелений кухонним папером, щоб обережно видаляти зайву воду, поки вони повністю не висохнуть.

Після того, як полуниця буде готова, її слід перекласти в чистий контейнер, що герметично закривається, вистелений паперовим рушником.

Реклама

Замість того, щоб щільно закривати її, вона радить залишати кришку трохи прочиненою, щоб запобігти накопиченню вологи всередині.

Гурмани стверджують, що ця техніка проста, але надзвичайно ефективна, і багато хто вражений тим, як такий простий крок може значно подовжити термін зберігання кошика полуниці.

Нагадаємо, чим підживити полуницю навесні, щоб покращити її врожайність.



Новини партнерів