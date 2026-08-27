Як довше зберегти овочі та фрукти свіжими: 5 простих порад, які працюють

Овочі та фрукти довше залишатимуться свіжими: / © Associated Press

Реклама

Часто ягоди вкриваються пліснявою, зелень в’яне, а овочі втрачають пружність значно раніше, ніж ми встигаємо їх використати. Однак термін зберігання продуктів залежить не лише від їхньої свіжості під час купівлі — важливу роль відіграють температура, вологість і сусідство з іншими продуктами.

Про способи довше зберегти овочі та фрукти свіжими повідомило видання The Independent.

Реклама

Доцентка кафедри безпеки харчових продуктів Університету Пердью Аманда Дірінг пояснила, що на рослинних продуктах природно присутні різні мікроорганізми, зокрема бактерії, дріжджі та пліснява. За сприятливих для них умов вони розмножуються активніше, через що їжа швидше псується.

Реклама

Не мийте та не нарізайте продукти заздалегідь

Звичка одразу після покупки мити овочі, фрукти чи ягоди може зіграти проти їхньої свіжості. Вода, яка залишається на поверхні продуктів, створює середовище, сприятливе для розвитку мікроорганізмів.

Тому фахівці радять відкласти миття до моменту, коли продукти знадобляться для приготування або споживання. До цього їх краще тримати максимально сухими. Якщо йдеться про ягоди чи листову зелень, зайву вологу в контейнері допоможе забрати паперовий рушник.

Не варто також заздалегідь чистити й нарізати овочі та фрукти. Дієтологиня Еббі Шарп пояснила, що нарізання руйнує клітинні стінки продукту, а разом із надлишком вологи це пришвидшує його псування.

Не переповнюйте холодильник

Холод допомагає довше зберігати більшість продуктів, оскільки за нижчої температури мікроорганізми розмножуються повільніше. Проте просто покласти все до холодильника недостатньо.

Реклама

Якщо полиці переповнені, повітря всередині циркулює гірше, а підтримувати однакову температуру стає складніше. Тому продуктам варто залишати трохи вільного простору.

Водночас універсального способу зберігання для всіх овочів і зелені немає. Деякі трави можна підрізати й поставити стеблами у воду, подібно до букета. Твердіші трави рекомендують загорнути у вологий рушник і залишити в холодильнику.

Морква довше зберігатиме хрусткість у воді. А якщо у моркви чи буряка є листя, його краще відокремити — це також може подовжити термін зберігання коренеплодів.

Картоплю та цибулю тримайте окремо

Холодильник підходить далеко не всім продуктам. Наприклад, помідори краще зберігають характерні смак і текстуру за кімнатної температури, хоча в холоді процес їхнього псування може сповільнитися.

Реклама

Цілу головку часнику фахівці радять залишати у прохолодному місці, де є циркуляція повітря. Якщо ж часник уже почистили або нарізали, його потрібно перекласти до холодильника.

Картоплю та цибулю також краще залишати за межами холодильника — у темному, прохолодному та провітрюваному місці. Але складати їх поруч не рекомендують. За словами Шарп, так вони можуть швидше псувати одне одного.

Сусідство має значення і для фруктів. Під час достигання вони виділяють етилен — природну речовину, яка впливає на дозрівання продуктів поблизу. Через це перестиглі банани, залишені поряд з іншими фруктами, можуть прискорити їхнє достигання, а згодом і псування.

Не поспішайте викидати зів’ялі овочі

Не кожен овоч, який утратив привабливий вигляд, уже непридатний до споживання. Незначне в’янення, м’якість або зміна кольору можуть свідчити про погіршення якості, а не про те, що продукт став небезпечним.

Шарп навела приклад моркви та селери: навіть якщо вони стали трохи м’якими, їх ще можна використати, особливо у стравах із термічною обробкою.

Інша ситуація — коли з’явилися явні ознаки псування. Пліснява, слиз, рідина, що витікає з продукту, або сильний неприємний запах свідчать, що його вже варто викинути.

Фахівчиня також звернула увагу на плутанину з маркуванням термінів придатності. За оцінкою FDA, неправильне трактування дат на пакованні спричиняє близько 20% харчових відходів серед споживачів.

Заморожуйте те, що не встигаєте з’їсти

Щоб продукти рідше опинялися у смітнику, експерти радять починати ще з планування покупок — не набирати більше їжі, ніж вдасться використати. Якщо ягоди, банани чи інші придатні для заморожування продукти вже довго лежать, їх можна заморозити до того, як вони зіпсуються.

Це важливо не лише для сімейного бюджету. Разом із викинутою їжею марнуються ресурси, які були потрібні для її вирощування, перевезення та зберігання.

За словами віцепрезидента Всесвітнього фонду дикої природи Піта Пірсона, значна частина харчових відходів у всьому ланцюжку постачання припадає саме на домогосподарства. На звалищах їжа розкладається в середовищі без кисню, внаслідок чого утворюється метан. Тому навіть невеликі зміни у щоденному поводженні з продуктами можуть допомогти скоротити кількість відходів.

Нагадаємо, картопля може швидко стати м’якою та почати проростати через неправильне зберігання. Простий трюк зі звичайним фруктом допоможе довше зберегти бульби свіжими.

Новини партнерів

Новини партнерів