Як ефективно прочистити злив: секретний інгредієнт, що працює краще за соду та оцет
Зливи в раковинах можуть стати одним з найбрудніших місць у вашому домі, проте кілька простих інгредієнтів можуть допомогти їм залишатися чистими та прибрати неприємні запахи надовго.
Зливний отвір може бути найбруднішим місцем у вашому домі, навіть якщо раковина сяє чистотою. Суміш мила, жиру та харчових відходів утворює в трубах наліт, який не лише смердить, а й приваблює шкідників.
The Mirror
Жировий наліт у зливі — це шлях від дрібних незручностей до повного засмічення системи. Коли вода припинить проходити крізь накопичене сміття, розв’язати проблему самотужки не вдасться, і доведеться викликати професійного сантехніка.
Користувачі соціальних мереж діляться лайфгаками, як можна прочистити зливні труби, та радять використовувати суміш з оцту й харчової соди. Однак без додавання одного інгредієнту цей засіб вам не допоможе.
У Get Home Things підкреслюють, що замість дороговартісних чи агресивних сумішей для труб можна використовувати звичайний засіб для посуду, який так само ефективно може прочистити злив.
Там наголошують, що популярний у Мережі лайфгак із содою та оцтом часто виявляється безсилим проти жирових накопичень у трубах. Експерти радять обирати мийний засіб для посуду, який розчиняє брудний шар зсередини, ретельно очищуючи стінки зливу.
Це проста, але дієва альтернатива агресивним магазинним продуктам, що допоможе підтримувати систему в ідеальному стані.
Як прочистити злив раковини за допомогою оцту, соди та засобу для миття посуду
Насипте 100 г харчової соди в отвір: вона рівномірно осяде на стінках труб, що дозволить подальшій хімічній реакції діяти на максимальній глибині.
Згодом вилийте 120 мл оцту в злив. Бульбашки, які утворяться, допоможуть розрідити частину бруду. Зачекайте хвилину-дві, поки реакція закінчиться.
Вилийте до зливу 250 мл засобу для миття посуду. Потім залиште злив у спокої щонайменше на 15 хвилин, щоб мийний засіб розчинився та розм’якшив жирні залишки.
Після 15 хвилин вилийте велику кількість гарячої води до раковини. Вона змиє розм’якшений жир і сміття, що застрягло в трубі.
