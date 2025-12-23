Як ефективно прочистити злив: секретний інгредієнт, що працює краще за соду та оцет

Як ефективно прочистити злив / © Credits

Зливний отвір може бути найбруднішим місцем у вашому домі, навіть якщо раковина сяє чистотою. Суміш мила, жиру та харчових відходів утворює в трубах наліт, який не лише смердить, а й приваблює шкідників.

Про це пише The Mirror.

Жировий наліт у зливі — це шлях від дрібних незручностей до повного засмічення системи. Коли вода припинить проходити крізь накопичене сміття, розв’язати проблему самотужки не вдасться, і доведеться викликати професійного сантехніка.

Користувачі соціальних мереж діляться лайфгаками, як можна прочистити зливні труби, та радять використовувати суміш з оцту й харчової соди. Однак без додавання одного інгредієнту цей засіб вам не допоможе.

У Get Home Things підкреслюють, що замість дороговартісних чи агресивних сумішей для труб можна використовувати звичайний засіб для посуду, який так само ефективно може прочистити злив.

Там наголошують, що популярний у Мережі лайфгак із содою та оцтом часто виявляється безсилим проти жирових накопичень у трубах. Експерти радять обирати мийний засіб для посуду, який розчиняє брудний шар зсередини, ретельно очищуючи стінки зливу.

Це проста, але дієва альтернатива агресивним магазинним продуктам, що допоможе підтримувати систему в ідеальному стані.

Як прочистити злив раковини за допомогою оцту, соди та засобу для миття посуду

Насипте 100 г харчової соди в отвір: вона рівномірно осяде на стінках труб, що дозволить подальшій хімічній реакції діяти на максимальній глибині. Згодом вилийте 120 мл оцту в злив. Бульбашки, які утворяться, допоможуть розрідити частину бруду. Зачекайте хвилину-дві, поки реакція закінчиться. Вилийте до зливу 250 мл засобу для миття посуду. Потім залиште злив у спокої щонайменше на 15 хвилин, щоб мийний засіб розчинився та розм’якшив жирні залишки. Після 15 хвилин вилийте велику кількість гарячої води до раковини. Вона змиє розм’якшений жир і сміття, що застрягло в трубі.

